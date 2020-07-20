Ирина Верещук считает реальной свою победу в избирательной гонке

Кандидат в мэры говорит, что ее поддерживает не только президент, но и киевские таксисты

Кандидат в мэры говорит, что ее поддерживает не только президент, но и киевские таксисты

Фото: УП

Кандидат в мэры столицы от партии “Слуга народа” Ирина Верещук оценивает свои шансы на победу как реальные и отмечает, что для нее является индикатором поддержка киевских таксистов.

Об этом она рассказала в комментарии изданию УНН, пишет RegioNews. Свои шансы оцениваю как вполне реальные. И это не только моя оценка. Конечно, мы начали разрабатывать план кампании. Точнее он был, а сейчас мы приспосабливаем его под мою кандидатуру. Относительно средств, то я этими вопросами сейчас не занимаюсь. Это работа партии”, - сказала Верещук. Также она добавила, что ее поддерживает семья, президент, коллеги по фракции и местные таксисты: Очень благодарна за поддержку коллегам по фракции. И, конечно, президенту Зеленскому... Из интересного: мне сегодня позвонил мой коллега по фракции и говорит, что вечером водитель такси ему сказал, что будет голосовать за меня. Итак, если меня поддерживают киевские таксисты, для меня это индикатор”, — заявила Верещук. Напомним, Ирина Верещук победила в праймериз среди кандидатов в мэры Киева от "Слуги народа". В тот же день Ирина Верещук пригласила Кличко на открытые дебаты.

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