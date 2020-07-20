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20 июля 2020, 18:25 1

Ирина Верещук считает реальной свою победу в избирательной гонке

20 июля 2020, 18:25 1
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Кандидат в мэры говорит, что ее поддерживает не только президент, но и киевские таксисты
Кандидат в мэры говорит, что ее поддерживает не только президент, но и киевские таксисты
Фото: УП
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Кандидат в мэры столицы от партии “Слуга народа” Ирина Верещук оценивает свои шансы на победу как реальные и отмечает, что для нее является индикатором поддержка киевских таксистов.

Об этом она рассказала в комментарии изданию УНН, пишет RegioNews.

Свои шансы оцениваю как вполне реальные. И это не только моя оценка. Конечно, мы начали разрабатывать план кампании. Точнее он был, а сейчас мы приспосабливаем его под мою кандидатуру. Относительно средств, то я этими вопросами сейчас не занимаюсь. Это работа партии”, - сказала Верещук.

Также она добавила, что ее поддерживает семья, президент, коллеги по фракции и местные таксисты:

Очень благодарна за поддержку коллегам по фракции. И, конечно, президенту Зеленскому... Из интересного: мне сегодня позвонил мой коллега по фракции и говорит, что вечером водитель такси ему сказал, что будет голосовать за меня. Итак, если меня поддерживают киевские таксисты, для меня это индикатор”, — заявила Верещук.

Напомним, Ирина Верещук победила в праймериз среди кандидатов в мэры Киева от "Слуги народа".

В тот же день Ирина Верещук пригласила Кличко на открытые дебаты.

выборы Киев мэр такси Ирина Верещук
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