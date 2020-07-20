15:37  20 липня
У Чорному морі розпочалися міжнародні військові навчання "Сі Бриз"
16:59  20 липня
Зеленського та Авакова можуть допитати у справі Шеремета
17:58  20 липня
В зоні ООС зафіксовано 7 обстрілів, один військовий загинув
UA | RU
UA | RU
Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
20 липня 2020, 17:46 4

В одному із кафе Києва вибухнула сумка, залишена під столом

20 липня 2020, 17:46 4
Читайте также на русском языке
Інцидент стався у Деснянському районі столиці біля метро "Лісова"
Інцидент стався у Деснянському районі столиці біля метро "Лісова"
Фото: flickr
Читайте также
на русском языке

20 липня о 15:40 в поліцію надійшла інформація про те, що в кафе на вулиці Біломорській стався вибух.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва, передає RegioNews.

Туди негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, працівники вибухотехнічної служби, кінологи та представники інших профільних служб", - повідомили в поліції.

За даними слідства, в кафе стався вибух під столом, де знаходилась залишена кимось сумка.

Зібрані відомості зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Деснянського управління поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої буде прийнято відповідне процесуальне рішення", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок події ніхто не постраждав. На місці працюють правоохоронці та з’ясовують додаткові обставини події.

Нагадаємо, від вибуху біля столичного метро "Шулявська" постраждали ще три людини, у поліції відкрили кримінальну справу.

Київ вибух поліція теракт кримінал
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Фігурантка "справи Шеремета" Дугарь не має незаперечного алібі - МВС
20 липня 2020, 15:42
У Києві чоловік намагався підірвати багатоповерхівку і "замінував" школу
20 липня 2020, 15:34
На мера Херсона Миколаєнка подали заяву до поліції
20 липня 2020, 14:52
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
Всі відео »
Битва титанів: що не поділили Садовий та львівський бізнесмен Козловський
Кум Катеринчука та фронтмен ТіКа. Хто стоїть за новою "Партією вінничан”
Всі публікації »
Геннадій Москаль
Ігор Гришачов
Сергій Возний
Всі блоги »