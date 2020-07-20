В одному із кафе Києва вибухнула сумка, залишена під столом

Інцидент стався у Деснянському районі столиці біля метро "Лісова"

Інцидент стався у Деснянському районі столиці біля метро "Лісова"

Фото: flickr

20 липня о 15:40 в поліцію надійшла інформація про те, що в кафе на вулиці Біломорській стався вибух.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва, передає RegioNews.

Туди негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, працівники вибухотехнічної служби, кінологи та представники інших профільних служб", - повідомили в поліції.

За даними слідства, в кафе стався вибух під столом, де знаходилась залишена кимось сумка.

Зібрані відомості зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Деснянського управління поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої буде прийнято відповідне процесуальне рішення", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок події ніхто не постраждав. На місці працюють правоохоронці та з’ясовують додаткові обставини події.

Нагадаємо, від вибуху біля столичного метро "Шулявська" постраждали ще три людини, у поліції відкрили кримінальну справу.