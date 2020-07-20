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20 липня 2020, 18:05 3

На заступника мера Черкас Ботнара написали заяву до поліції

20 липня 2020, 18:05 3
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Керівник компанії "Нова якість" подав заяву про неправдиве повідомлення про злочин
Керівник компанії "Нова якість" подав заяву про неправдиве повідомлення про злочин
На фото: Юрій Ботнар і Андрій Бортник (фото: "Нова якість")
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Директор фірми, яка, за версією заступника мера Черкас Юрія Ботнара, може бути зацікавлена у його замовному вбивстві, звернувся у поліцію із заявою про неправдиве повідомлення про злочин

Про це повідомила пресслужба "Нової якості”, пише RegioNews з посиланням на місцеве видання "Вичерпно".

Засновник групи компаній "Нова якість” Андрій Бортник відреагував на заяви Юрія Ботнара щодо своєї причетності до замаху на заступника мера.

Я дивився брифінг. У шоці від цих абсурдних звинувачень, які пролунали. Просто немає слів! Із паном Ботнаром востаннє спілкувалися в кабінеті заступниці Бордунос. Він попросив, щоб наша компанія виготовила рамку для дезінфекції в Уманську лікарню. Ми зробили її безкоштовно. А вже потім він її презентував та пропіарився на фото у соціальних мережах. Все", -розповів Бортник.

За словами підприємця, брифінг Юрія Ботнара більше схожий у контексті зроблених заяв на спробу політичного піару партії, яка має надто низькі рейтинги.

Ми проаналізували з юристами висловлювання Юрія Ботнара. Звернулися у поліцію із заявою про неправдиве повідомлення злочину. Ледь не щодня згадки про "Нову якість” у спічах політиків нині лише вкотре свідчать про старт виборчої кампанії. Навіть у такій стресовій і важкій ситуації, як історія із замовленням. Прикро, що наш бізнес лише потерпає від таких заяв, як і пересічні черкащани, яких втягують у цей інформаційний бруд, — додав Андрій Бортник.

Нагадаємо, 16 липня на робочому місці не виявили заступника міського голови Черкас Юрія Ботнара, про що повідомив мер Анатолій Бондаренко.

Пізніше з`явилася інформація, що поліція відкрила кримінальну справу за фактом зникнення заступника мера Черкас.

ДБР повідомило про те, що попередила убивство заступника міського голови Черкас, замовником якого є один з депутатів черкаської міської ради.

Сьогодні заступник мера Черкас розповів подробиці спецоперації із свого зникнення.

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