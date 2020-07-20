На заступника мера Черкас Ботнара написали заяву до поліції

Керівник компанії "Нова якість" подав заяву про неправдиве повідомлення про злочин

Керівник компанії "Нова якість" подав заяву про неправдиве повідомлення про злочин

На фото: Юрій Ботнар і Андрій Бортник (фото: "Нова якість")

Директор фірми, яка, за версією заступника мера Черкас Юрія Ботнара, може бути зацікавлена у його замовному вбивстві, звернувся у поліцію із заявою про неправдиве повідомлення про злочин

Про це повідомила пресслужба "Нової якості”, пише RegioNews з посиланням на місцеве видання "Вичерпно".

Засновник групи компаній "Нова якість” Андрій Бортник відреагував на заяви Юрія Ботнара щодо своєї причетності до замаху на заступника мера.

Я дивився брифінг. У шоці від цих абсурдних звинувачень, які пролунали. Просто немає слів! Із паном Ботнаром востаннє спілкувалися в кабінеті заступниці Бордунос. Він попросив, щоб наша компанія виготовила рамку для дезінфекції в Уманську лікарню. Ми зробили її безкоштовно. А вже потім він її презентував та пропіарився на фото у соціальних мережах. Все", -розповів Бортник.

За словами підприємця, брифінг Юрія Ботнара більше схожий у контексті зроблених заяв на спробу політичного піару партії, яка має надто низькі рейтинги.

Ми проаналізували з юристами висловлювання Юрія Ботнара. Звернулися у поліцію із заявою про неправдиве повідомлення злочину. Ледь не щодня згадки про "Нову якість” у спічах політиків нині лише вкотре свідчать про старт виборчої кампанії. Навіть у такій стресовій і важкій ситуації, як історія із замовленням. Прикро, що наш бізнес лише потерпає від таких заяв, як і пересічні черкащани, яких втягують у цей інформаційний бруд, — додав Андрій Бортник.

Нагадаємо, 16 липня на робочому місці не виявили заступника міського голови Черкас Юрія Ботнара, про що повідомив мер Анатолій Бондаренко.

Пізніше з`явилася інформація, що поліція відкрила кримінальну справу за фактом зникнення заступника мера Черкас.

ДБР повідомило про те, що попередила убивство заступника міського голови Черкас, замовником якого є один з депутатів черкаської міської ради.

Сьогодні заступник мера Черкас розповів подробиці спецоперації із свого зникнення.