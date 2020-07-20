У Києві чоловік намагався підірвати багатоповерхівку і "замінував" школу

Він повідомив, що нібито заклав вибухівку у будівлі школи на вулиці Семашка

Він повідомив, що нібито заклав вибухівку у будівлі школи на вулиці Семашка

Фото: Нацполіція

У Києві місцевий житель надіслав до поліції фальшиве повідомлення про замінування школи, і намагався підірвати власний будинок, відкривши газ.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, при огляді школи жодних підозрілих предметів або речовин вони не виявили.

Надійшла інформація про те, що після цього дзвінка чоловік вдома відкрив газові конфорки та зачинив вікна, після чого пішов у невідомому напрямку. При цьому він попередив матір про намір підірвати будинок", - йдеться в повідомленні.

У будинку, де проживає правопорушник, працівники ДСНС та газової служби відключили газ та спільно із працівниками поліції евакуювали мешканців під’їзду. Згодом вдалося затримати зловмисника.

Ним виявився місцевий мешканець, 1978 року народження, який, згідно з висновком лікарів-психіатрів, має проблеми з психічним здоров’ям", - додали в поліції.

Проти нього відкрили кримінальне провадження, а також повідомили про підозру. Готується прийняття рішення щодо його примусового лікування.

Нагадаємо, у Києві через витік газу та пожежу евакуювали мешканців багатоповерхівки.