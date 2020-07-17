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"Слуга народу" Верещук запросила Кличка на відкриті дебати
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17 липня 2020, 08:44 12

"Слуга народу" Верещук запросила Кличка на відкриті дебати

17 липня 2020, 08:44 12
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Зеленський вважає, що не потрібно боятися брати участь у дебатах
Зеленський вважає, що не потрібно боятися брати участь у дебатах
Фото: з відкритих джерел
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Обрана на партійному праймеріз партії "Слуга народу" нардеп Ірина Верещук запросила чинного мера Києва Віталія Кличка на дебати.

Як передає RegioNews, про це вона заявила під час брифінгу.

Користуючись нагодою я запрошую пана Кличка на дебати", — сказала Ірина Верещук.

У свою чергу президент Зеленський зазначив, що ніхто не повинен боятися брати участь у дебатах і потрібно бути відкритими.

"Саме в цьому напрямку, в напрямку професійних дебатів, з точки зору міста, містобудування, з точки зору інфраструктури, ЖКГ, грошей, транспорту, мені здається, це буде дуже цікаво киянам побачити відповіді в серйозних дебатах між чинним мером та Іриною Верещук", — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ірина Верещук перемогла в праймеріз серед кандидатів у мери Києва від "Слуги народу".

вибори Київ Віталій Кличко Кандидат Ірина Верещук
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