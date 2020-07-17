"Слуга народу" Верещук запросила Кличка на відкриті дебати
Обрана на партійному праймеріз партії "Слуга народу" нардеп Ірина Верещук запросила чинного мера Києва Віталія Кличка на дебати.
Як передає RegioNews, про це вона заявила під час брифінгу.
Користуючись нагодою я запрошую пана Кличка на дебати", — сказала Ірина Верещук.
У свою чергу президент Зеленський зазначив, що ніхто не повинен боятися брати участь у дебатах і потрібно бути відкритими.
"Саме в цьому напрямку, в напрямку професійних дебатів, з точки зору міста, містобудування, з точки зору інфраструктури, ЖКГ, грошей, транспорту, мені здається, це буде дуже цікаво киянам побачити відповіді в серйозних дебатах між чинним мером та Іриною Верещук", — сказав Володимир Зеленський.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ірина Верещук перемогла в праймеріз серед кандидатів у мери Києва від "Слуги народу".