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15 липня 2020, 11:54 3

Ще один "слуга народу" йде на праймеріз мера Києва

15 липня 2020, 11:54 3
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Дмитро Гурін оголосив, що братиме участь у партійному праймеріз щодо визначення кандидатури на міського голову Києва
Дмитро Гурін оголосив, що братиме участь у партійному праймеріз щодо визначення кандидатури на міського голову Києва
Фото: з відкритих джерел
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Народний депутат Верховної Ради України ІХ скликання від партії "Слуга народу" Гурін Дмитро Олександрович прийняв рішення балотуватися в мери Києва.

Про це він повідомив в Facebook, передає RegioNews.

Я йду на праймеріз мера столиці, тому що я хочу змінити Київ і тому що мене не влаштовують всі інші варіанти без варіантів. Я люблю Київ, багато років займаюсь розвитком міст і територій і хочу, щоб від "Слуги народу” балотувався реальний кандидат, а не зручний спарінг-партнер", - написав він.

Він зазначив, що впродовж року роботи в Раді з командою розробляли Закон про Столицю і обговорювали його з містянами. Сьогодні закон в остаточній редакції виходить з профільного комітету.

"Я бачу, що за крісло мера збираються боротися люди, які про управління і розвиток мегаполісу знають стільки ж, скільки про дотримання карантину ресторанами, і яких більше цікавить на що подібне слово "туй", замість того, як місту необхідно стримувати катастрофічні зміни клімату чи робити перезапуск транспортної системи", - підкреслив Гурін.

Нагадаємо, на парламентських виборах 2019 року Гурін був кандидатом в народні депутати від партії "Слуга народу" в 218 територіальному окрузі.

21 липня 2019 року був обраний народним депутатом Верховної ради України IX скликання.

Раніше повідомлялось, Миколу Тищенка обрали головою київського міського відділення партії "Слуга народу". Його називають найімовірнішим кандидатом в мери Києва від пропрезидентської партії.

Раніше в ЗМІ з'явилися публікації про те, що заклад, який належить народному депутату від фракції "Слуга народу" Миколі Тищенку, обслуговує бізнесменів та політиків під час карантину.

Стало відомо, що незважаючи на скандал, "Велюр" продовжує працювати у нічний час, тим самим порушуючи карантин. Тищенко відмовився пояснювати, чому його ресторан "Велюр" працював вночі, всупереч карантинних обмежень.

вибори Київ Слуга народа партія мер
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