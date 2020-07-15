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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
15 липня 2020, 18:30 3

Експертиза підтвердила, що слідчого СБУ в Києві було вбито

15 липня 2020, 18:30 3
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Фото: flickr
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Згідно із даними судово-медичної експертизи, слідчого СБУ з особливо важливих справ Романа Закладного було вбито.

Про це в Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов, передає RegioNews.

Спираючись на слова власних джерел, Бутусов стверджує, що за даними судово-медичної експертизи, це був навмисний злочин.

Дуже тривожний сигнал, злочин, на який має бути максимальна реакція керівництва держави, концентрація зусиль всіх правоохоронних органів, найвищий контроль", - написав Бутусов.

Нагадаємо, вночі 15 липня в Оболонському районі Києва було знайдено мертвим слідчого СБУ з особливо важливих справ Романа Закладного.

СБУ Київ розслідування убивство слідство
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