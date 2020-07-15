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15 июля 2020, 18:34

"Слуга народа" завтра вечером определится с кандидатом в мэры Киева, - Качура

15 июля 2020, 18:34
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Фото из открытых источников
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В четверг, 16 июля на заседании фракции состоятся внутрипартийные праймериз "Слуги народа" по выбору кандидата на пост мэра Киева.

Об этом заявил народный депутат одноименной фракции Александр Качура, пишет RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Поступило предложение от президента в четверг вечером провести заседание фракции, которое будет посвящено вопросу кандидатуру на пост главы НБУ и проведению праймериз. Президент предложил именно на заседании фракции провести праймериз : будет презентация программ, будет голосование фракции, мнение совета Киевской городской партийной администрации и президента Украины", - сказал Качура после окончания заседания Верховной Рады.

Депутат заявил, что уже вечером в четверг кандидат от партии "Слуга народа" на пост Киевского городского головы будет избран.

Мы должны уже в 20:30 в четверг определиться с тем, кто будет представлять партию "Слуга народа" в Киеве", - добавил нардеп.

По его словам, на базе высшего совета партии была создана рабочая группа, которая разработает механизм проведения праймериз или же фракция будет избирать своего представителя по тому сценарию, который предложил президент Владимир Зеленский.

Напомним, сегодня стало известно, что еще один "слуга народа" идет на праймериз мэра Киева. Дмитрий Гурин объявил, что будет участвовать в партийном праймериз по определению кандидатуры на городского голову Киева

выборы Владимир Зеленский Киев Слуга народа мэр праймериз Кандидат Качура Александр
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