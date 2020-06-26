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26 червня 2020, 12:48 6

Кличко: Спалах коронавіруса зафіксовано на ринку "Троєщина"

26 червня 2020, 12:48 6
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Коронавірус підтвердили у 5 співробітників троєщинського ринку
Коронавірус підтвердили у 5 співробітників троєщинського ринку
Фото: КМДА
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На столичному речовому ринку "Троєщина" спалах коронавіруса. Захворювання підтверджено у 5 продавців, які зараз знаходяться на самоізоляції.

Про це під час прес-брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, Госпродпотребслужба визначає коло контактних осіб, які заразилися, а Комісія з надзвичайних ситуацій міста вирішить щодо можливісті подальшої роботи ринку.

Нагадаємо, в Україні протягом минулої доби зафіксовано 1 109 нових випадків інфікування коронавірусом. Це найвищий показник нових випадків за добу з початку пандемії.

Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, коли в Україні можна буде повністю зняти карантин.

коронавірус Київ Троєщина Кличко Віталій ринок
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