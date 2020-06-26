Кличко: Спалах коронавіруса зафіксовано на ринку "Троєщина"
Коронавірус підтвердили у 5 співробітників троєщинського ринку
Коронавірус підтвердили у 5 співробітників троєщинського ринку
На столичному речовому ринку "Троєщина" спалах коронавіруса. Захворювання підтверджено у 5 продавців, які зараз знаходяться на самоізоляції.
Про це під час прес-брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.
За його словами, Госпродпотребслужба визначає коло контактних осіб, які заразилися, а Комісія з надзвичайних ситуацій міста вирішить щодо можливісті подальшої роботи ринку.
Нагадаємо, в Україні протягом минулої доби зафіксовано 1 109 нових випадків інфікування коронавірусом. Це найвищий показник нових випадків за добу з початку пандемії.
Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, коли в Україні можна буде повністю зняти карантин.
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