Кличко: Спалах коронавіруса зафіксовано на ринку "Троєщина"

Коронавірус підтвердили у 5 співробітників троєщинського ринку

Коронавірус підтвердили у 5 співробітників троєщинського ринку

Фото: КМДА

На столичному речовому ринку "Троєщина" спалах коронавіруса. Захворювання підтверджено у 5 продавців, які зараз знаходяться на самоізоляції.

Про це під час прес-брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, Госпродпотребслужба визначає коло контактних осіб, які заразилися, а Комісія з надзвичайних ситуацій міста вирішить щодо можливісті подальшої роботи ринку.

Нагадаємо, в Україні протягом минулої доби зафіксовано 1 109 нових випадків інфікування коронавірусом. Це найвищий показник нових випадків за добу з початку пандемії.

Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, коли в Україні можна буде повністю зняти карантин.