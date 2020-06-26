Кличко: Вспышка коронавируса зафиксирована на рынке "Троещина"
Коронавирус подтвердили у 5 сотрудников троещинского рынка
Коронавирус подтвердили у 5 сотрудников троещинского рынка
На столичном вещевом рынке "Троещина" вспышка коронавируса. Заболевание подтверждено у 5 продавцов, которые сейчас находятся на самоизоляции.
Об этом во время пресс-брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.
По его словам, Госпродпотребслужба определяет круг контактных лиц заразившихся, а Комиссия по чрезвычайным ситуациям города примет решение о возможности дальнейшей работы рынка.
Напомним, в Украине в течение прошедших суток зафиксировано 1 109 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это самый высокий показатель новых случаев за сутки с начала пандемии.
Также премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, когда в Украине можно будет снять карантин в полной мере.
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