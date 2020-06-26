Кличко: Вспышка коронавируса зафиксирована на рынке "Троещина"

Коронавирус подтвердили у 5 сотрудников троещинского рынка

Коронавирус подтвердили у 5 сотрудников троещинского рынка

Фото: КГГА

На столичном вещевом рынке "Троещина" вспышка коронавируса. Заболевание подтверждено у 5 продавцов, которые сейчас находятся на самоизоляции.

Об этом во время пресс-брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.

По его словам, Госпродпотребслужба определяет круг контактных лиц заразившихся, а Комиссия по чрезвычайным ситуациям города примет решение о возможности дальнейшей работы рынка.

Напомним, в Украине в течение прошедших суток зафиксировано 1 109 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это самый высокий показатель новых случаев за сутки с начала пандемии.

Также премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, когда в Украине можно будет снять карантин в полной мере.