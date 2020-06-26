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26 червня 2020, 10:54 3

Шмигаль розповів, коли можна буде повністю зняти карантин в Україні

26 червня 2020, 10:54 3
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Червень і липень українці проживуть у карантинних обмеженнях
Червень і липень українці проживуть у карантинних обмеженнях
Скриншот: YouTube
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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що зараз перед уряду стоїть завдання довести країну з найменшими втратами до моменту знаходження ліків від коронавіруса. Тільки тоді, на його думку, можна буде повністю зняти карантин і "жити звичайним життям".

Про це він розповів в інтерв'ю "Нового часу", передає RegioNews.

При прийнятті рішень про ослаблення карантину уряд враховує високу летальність від коронавірусної інфекції. Єдина можливість подолати коронавірус - знизити летальність, щоб вболівати було не страшно.

Поки ми бачимо, що і червень, і липень ми проживемо в карантинних обмеженнях. В більших чи менших, але ми від них не відмовимося. Більше того, ми будемо жити в карантинних обмеженнях до тих пір, поки не знайдемо протокол лікування, ліки, вакцину або щось, що зможе нам керувати летальністю", - підкреслив Шмигаль.

За його словами, коронавірусна інфекція відрізняється від звичайного грипу.

Якщо летальність цієї хвороби сьогодні в Україні між 2,5-2,9%, то класичний грип - це до 1%, близько 0,8% людей помирає", - зазначив прем'єр-міністр.

Шмигаль сказав, що ті області і регіони, де можна працювати у звичайному режимі, нехай і далі працюють та підтримують економіку.

"А де почався пік, там ми змушені посилювати карантинні правила", - повідомив він.

Прем'єр-міністр заявив, що на питання, коли закінчиться карантин, точну відповідь сьогодні не зможе дати жоден уряд у світі.

Раніше повідомлялося, що Денис Шмигаль під час засідання уряду розповів про те, що Україна увійшла в серйозну хвилю захворюваності коронавирусной інфекцією і ситуація продовжує погіршуватися.

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