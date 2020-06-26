Новий антирекорд: за добу понад 1000 нових випадків зараження COVID-19
В Україні протягом минулої доби зафіксували 1 109 нових випадків інфікування коронавірусом. Це найвищий показник нових випадків за добу з початку пандемії. Внаслідок хвороби за добу померли 19 осіб.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на МОЗ.
Найбільше заражень зафіксували у Львівській області - 209, Рівненській області - 116, у Закарпатській - 93 людини та в місті Києві - 113.
У Запорізькій області за добу не зафіксували жодного нового випадку зараження.
Ситуація в регіонах:
- Вінницька обл. - 1788 (1111 одужали);
- Волинська обл. - 2096 (681 одужав);
- Дніпропетровська обл. - 1081 (903 одужали);
- Донецька обл. - 412 (159 одужали);
- Житомирська обл. - 1366 (719 одужали);
- Закарпатська обл. - 2547 (917 одужали);
- Запорізька обл. - 561 (405 одужали);
- Івано-Франківська обл. - 2217 (1091 одужав);
- м. Київ - 4726 (1489 одужали);
- Київська обл. - 2419 (1236 одужали);
- Кіровоградська обл. - 640 (525 одужали);
- Луганська обл. - 76 (55 одужали);
- Львівська обл. - 4836 (725 одужали);
- Миколаївська обл. - 384 (278 одужали);
- Одеська обл. - 1529 (637 одужали);
- Полтавська обл. - 304 (268 одужали);
- Рівненська обл. - 3364 (1682 одужали);
- Сумська обл. - 284 (203 одужали);
- Тернопільська обл. - 1857 (1109 одужали);
- Харківська обл. - 1993 (1021 одужав);
- Херсонська обл. - 190 (175 одужали);
- Хмельницька обл. - 724 (526 одужали);
- Черкаська обл. - 627 (439 одужали);
- Чернівецька обл. - 4582 (1800 одужали);
- Чернігівська обл. - 514 (145 одужали).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
За даними ЦОЗ, в потребували госпіталізації 11015 людина, підключення до апарату ШВЛ - 378 пацієнтів. На сьогодні зайнято 3839 ліжок з 23 419, виділених для хворих COVID-19. Зараз на апараті ШВЛ знаходиться 76 хворих. 30102 хворих перебували на амбулаторному лікуванні. Одужав 3921 медпрацівник.
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