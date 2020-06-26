Новий антирекорд: за добу понад 1000 нових випадків зараження COVID-19

Всього в Україні зафіксували понад 41 тисячу випадків захворювання

Всього в Україні зафіксували понад 41 тисячу випадків захворювання

Фото: з відкритих джерел

В Україні протягом минулої доби зафіксували 1 109 нових випадків інфікування коронавірусом. Це найвищий показник нових випадків за добу з початку пандемії. Внаслідок хвороби за добу померли 19 осіб.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на МОЗ.

Найбільше заражень зафіксували у Львівській області - 209, Рівненській області - 116, у Закарпатській - 93 людини та в місті Києві - 113.

У Запорізькій області за добу не зафіксували жодного нового випадку зараження.

Ситуація в регіонах:

Вінницька обл. - 1788 (1111 одужали);

Волинська обл. - 2096 (681 одужав);

Дніпропетровська обл. - 1081 (903 одужали);

Донецька обл. - 412 (159 одужали);

Житомирська обл. - 1366 (719 одужали);

Закарпатська обл. - 2547 (917 одужали);

Запорізька обл. - 561 (405 одужали);

Івано-Франківська обл. - 2217 (1091 одужав);

м. Київ - 4726 (1489 одужали);

Київська обл. - 2419 (1236 одужали);

Кіровоградська обл. - 640 (525 одужали);

Луганська обл. - 76 (55 одужали);

Львівська обл. - 4836 (725 одужали);

Миколаївська обл. - 384 (278 одужали);

Одеська обл. - 1529 (637 одужали);

Полтавська обл. - 304 (268 одужали);

Рівненська обл. - 3364 (1682 одужали);

Сумська обл. - 284 (203 одужали);

Тернопільська обл. - 1857 (1109 одужали);

Харківська обл. - 1993 (1021 одужав);

Херсонська обл. - 190 (175 одужали);

Хмельницька обл. - 724 (526 одужали);

Черкаська обл. - 627 (439 одужали);

Чернівецька обл. - 4582 (1800 одужали);

Чернігівська обл. - 514 (145 одужали).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За даними ЦОЗ, в потребували госпіталізації 11015 людина, підключення до апарату ШВЛ - 378 пацієнтів. На сьогодні зайнято 3839 ліжок з 23 419, виділених для хворих COVID-19. Зараз на апараті ШВЛ знаходиться 76 хворих. 30102 хворих перебували на амбулаторному лікуванні. Одужав 3921 медпрацівник.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)