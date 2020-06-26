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Новий антирекорд: за добу понад 1000 нових випадків зараження COVID-19
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26 червня 2020, 09:51 12

Новий антирекорд: за добу понад 1000 нових випадків зараження COVID-19

26 червня 2020, 09:51 12
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Всього в Україні зафіксували понад 41 тисячу випадків захворювання
Всього в Україні зафіксували понад 41 тисячу випадків захворювання
Фото: з відкритих джерел
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В Україні протягом минулої доби зафіксували 1 109 нових випадків інфікування коронавірусом. Це найвищий показник нових випадків за добу з початку пандемії. Внаслідок хвороби за добу померли 19 осіб.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на МОЗ.

Найбільше заражень зафіксували у Львівській області - 209, Рівненській області - 116, у Закарпатській - 93 людини та в місті Києві - 113.

У Запорізькій області за добу не зафіксували жодного нового випадку зараження.

Ситуація в регіонах:

  • Вінницька обл. - 1788 (1111 одужали);
  • Волинська обл. - 2096 (681 одужав);
  • Дніпропетровська обл. - 1081 (903 одужали);
  • Донецька обл. - 412 (159 одужали);
  • Житомирська обл. - 1366 (719 одужали);
  • Закарпатська обл. - 2547 (917 одужали);
  • Запорізька обл. - 561 (405 одужали);
  • Івано-Франківська обл. - 2217 (1091 одужав);
  • м. Київ - 4726 (1489 одужали);
  • Київська обл. - 2419 (1236 одужали);
  • Кіровоградська обл. - 640 (525 одужали);
  • Луганська обл. - 76 (55 одужали);
  • Львівська обл. - 4836 (725 одужали);
  • Миколаївська обл. - 384 (278 одужали);
  • Одеська обл. - 1529 (637 одужали);
  • Полтавська обл. - 304 (268 одужали);
  • Рівненська обл. - 3364 (1682 одужали);
  • Сумська обл. - 284 (203 одужали);
  • Тернопільська обл. - 1857 (1109 одужали);
  • Харківська обл. - 1993 (1021 одужав);
  • Херсонська обл. - 190 (175 одужали);
  • Хмельницька обл. - 724 (526 одужали);
  • Черкаська обл. - 627 (439 одужали);
  • Чернівецька обл. - 4582 (1800 одужали);
  • Чернігівська обл. - 514 (145 одужали).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За даними ЦОЗ, в потребували госпіталізації 11015 людина, підключення до апарату ШВЛ - 378 пацієнтів. На сьогодні зайнято 3839 ліжок з 23 419, виділених для хворих COVID-19. Зараз на апараті ШВЛ знаходиться 76 хворих. 30102 хворих перебували на амбулаторному лікуванні. Одужав 3921 медпрацівник.

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