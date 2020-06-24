Родичі загиблих від вибуху в багатоповерхівці Києва отримають по сто тисяч гривень

Усі постраждалі родини отримають по 50 тисяч гривень

Усі постраждалі родини отримають по 50 тисяч гривень

Комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про виділення коштів і надання матеріальної допомоги постраждалим мешканцям будинку на Позняках, де стався вибух.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, пише RegioNews.

Усі постраждалі родини отримають по 50 тисяч гривень. Тим, хто отримав важкі травми, виділять по 80, середні – 70, легкі – 60 тисяч грн. Родичі загиблих отримають по 100 тисяч грн за кожну загиблу особу з членів родини.

Що стосується нового житла для всіх постраждалих мешканців нагадаю, що запропонував прем’єр-міністру варіант, як можна допомогти постраждалим мешканцям: половину коштів на житло для них може надати місто, а половину – виділити уряд", - розповів мер Києва.

Київ готовий виділити з резервного фонду 30 мільйонів гривень для вирішення житлової проблеми людей, в будинку яких стався вибух. Мова йде або про надання грошової компенсації за ринковою вартістю житла, або про придбання і передачу квартир.

Друзі! Комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про виділення коштів і надання матеріальної допомоги... Опубліковано Віталієм Кличком Середа, 24 червня 2020 р.

Нагадаємо, в неділю, 21 червня стався вибух у багатоповерховому житловому будинку на вул. Соломії Крушельницької у Дарницькому районі столиці. В результаті вибуху обрушилися перекриття та стіни одного з під'їздів з 4 до 9 поверхів.

Жителів, які втратили житло, тимчасово розселили, забезпечили харчуванням і медичною допомогою.

Віталій Кличко зазначив, що на цьому тижні місто надасть матеріальну допомогу постраждалим жителям і допомогу родичам загиблих.