У Чернівецькій області через негоду без газу залишилися кілька сіл

Розпочато ремонт пошкоджених ділянок газопроводу

Розпочато ремонт пошкоджених ділянок газопроводу

Фото: Facebook

Кілька сіл Чернівецької області відключили від газоснабждения у зв'язку з негодою в регіоні. Без газу залишилися близько тисячі споживачів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на АТ "Чернівцігаз".

На даний момент повідомляють про відсутність газу в трьох селах Кіцманського району: Драченцах, Білої і Стрілецькому Куті. Аварійні бригади чергують на пошкоджених ділянках газопроводів і лагодять мережу.

Як повідомив виконавчий директор "Регіональної газової компанії" Олег Никоноров, "Чернівцігаз" підтримують тиск в газопроводах з резервного напрямку.

Нагадаємо, раніше в ДСНС повідомляли, що из-через негоду на заході України підтоплено більше тисячі будинків у чотирьох областях.