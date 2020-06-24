У Чернівецькій області через негоду без газу залишилися кілька сіл
Розпочато ремонт пошкоджених ділянок газопроводу
Розпочато ремонт пошкоджених ділянок газопроводу
Кілька сіл Чернівецької області відключили від газоснабждения у зв'язку з негодою в регіоні. Без газу залишилися близько тисячі споживачів.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на АТ "Чернівцігаз".
На даний момент повідомляють про відсутність газу в трьох селах Кіцманського району: Драченцах, Білої і Стрілецькому Куті. Аварійні бригади чергують на пошкоджених ділянках газопроводів і лагодять мережу.
Як повідомив виконавчий директор "Регіональної газової компанії" Олег Никоноров, "Чернівцігаз" підтримують тиск в газопроводах з резервного напрямку.
Нагадаємо, раніше в ДСНС повідомляли, що из-через негоду на заході України підтоплено більше тисячі будинків у чотирьох областях.
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