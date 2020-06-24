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У Чернівецькій області через негоду без газу залишилися кілька сіл
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24 червня 2020, 08:59 7

У Чернівецькій області через негоду без газу залишилися кілька сіл

24 червня 2020, 08:59 7
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Розпочато ремонт пошкоджених ділянок газопроводу
Розпочато ремонт пошкоджених ділянок газопроводу
Фото: Facebook
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Кілька сіл Чернівецької області відключили від газоснабждения у зв'язку з негодою в регіоні. Без газу залишилися близько тисячі споживачів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на АТ "Чернівцігаз".

На даний момент повідомляють про відсутність газу в трьох селах Кіцманського району: Драченцах, Білої і Стрілецькому Куті. Аварійні бригади чергують на пошкоджених ділянках газопроводів і лагодять мережу.

Як повідомив виконавчий директор "Регіональної газової компанії" Олег Никоноров, "Чернівцігаз" підтримують тиск в газопроводах з резервного напрямку.

Нагадаємо, раніше в ДСНС повідомляли, що из-через негоду на заході України підтоплено більше тисячі будинків у чотирьох областях.

негода газ Чернівецька ОДА ремонт Стихія
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