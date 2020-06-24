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24 червня 2020, 13:02 10

У столиці послабили карантин. Що зміниться

24 червня 2020, 13:02 10
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Кияни зможуть відвідувати ресторани, кінотеатри і басейни
Кияни зможуть відвідувати ресторани, кінотеатри і басейни
Фото: з відкритих джерел
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Київ послаблює карантинні заходи, введені у зв'язку з епідемією коронавіруса.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Facebook мера столиці Віталія Кличка.

За його словами, влада видала розпорядження про відновлення роботи: ресторанів і кафе (без дитячих кімнат), басейнів (для індивідуальних тренувань), кінотеатрів і театрів (з обмеженою кількістю відвідувачів і дотриманням дистанції між ними).

Також дозволено проведення культурних та мистецьких заходів до 10 чоловік.

"Комісія з надзвичайних ситуацій прописала регламенти та умови, при яких можуть працювати ці заклади. Разом з тим, місто буде контролювати дотримання правил роботи всіма закладами", - сказано в повідомленні.

Кличко підкреслив, що в разі погіршення ситуації в Києві, обмеження повернуть.

Нагадаємо, закладам громадського харчування Києва дозволили приймати гостей усередині приміщень, але залишився ряд обмежень.

Також мер Києва Віталій Кличко офіційно дозволила купатися на 12 пляжах міста.

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