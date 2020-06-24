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24 червня 2020, 10:04 2

У Дніпрі горів багатоквартирний житловий будинок

24 червня 2020, 10:04 2
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Вогнем були охоплені 200 квадратних метрів
Вогнем були охоплені 200 квадратних метрів
Фото: ДСНС
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У Самарському районі міста Дніпро сталася пожежа в двоповерховому житловому будинку - горіли другий поверх і дах будинку. В результаті пожежі загиблих та постраждалих немає.

Як передає RegioNews, про це повідомляють в пресцентрі ДСНС.

По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що вогнем охоплений другий поверх і дах будинку. Полум'я миттєво охопило дерев'яне перекриття та приміщення другого поверху", - йдеться в повідомленні.

Вогнем знищено дах будинку на площі 150 м. кв. Пошкоджено дерев'яне перекриття на площі 50 м. кв. Загальна площа пожежі склала 200 кв. метрів

На місце пожежі направили 15 чоловік особового складу та 3 одиниці пожарноспасательной техніки.

Раніше повідомлялося, що у Чорнобильській зоні спалахнув черговий пожежа.

Нагадаємо, в неділю, 21 червня стався вибух у багатоповерховому житловому будинку на вул. Соломії Крушельницької у Дарницькому районі столиці. В результаті вибуху обрушилися перекриття та стіни одного з під'їздів з 4 до 9 поверхів.

пожежа Дніпро Будинок ДСНС рятувальники
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