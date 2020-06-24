Родственники погибших от взрыва в многоэтажке Киева получат по сто тысяч гривен

Все пострадавшие семьи получат по 50 тысяч гривен

Все пострадавшие семьи получат по 50 тысяч гривен

Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о выделении денежных средств и оказании материальной помощи пострадавшим жителям дома на Позняках, где произошел взрыв.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пишет RegioNews.

Все пострадавшие семьи получат по 50 тысяч гривен. Тем, кто получил тяжелые травмы, выделят по 80, средние – 70, легкие – 60 тысяч грн. Родственники погибших получат по 100 тысяч грн за каждого погибшего члена семьи.

Что касается нового жилья для всех пострадавших жителей напомню, что предложил премьер-министру вариант, как можно помочь пострадавшим жителям: половину средств на жилье для них может предоставить город, а половину – выделит правительство", - рассказал мэр Киева.

Киев готов выделить из резервного фонда 30 миллионов гривен для решения жилищной проблемы людей, в доме которых произошел взрыв. Речь идет или о предоставлении денежной компенсации по рыночной стоимости жилья, или приобретение и передачу квартир.

Друзья! Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о выделении средств и оказании материальной помощи... Опубликовано Виталием Кличко Среда, 24 июня 2020 г.

Напомним, в воскресенье, 21 июня произошел взрыв в многоэтажном жилом доме на вул. Соломии Крушельницкой в Дарницком районе столицы. В результате взрыва обрушились перекрытия и стены одного из подъездов с 4 до 9 этажей.

Жителей, которые потеряли жилье, временно расселили, обеспечили питанием и медицинской помощью.

Виталий Кличко отметил, что на этой неделе город окажет материальную помощь пострадавшим жителям и помощь родственникам погибших.