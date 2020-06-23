Вибух у багатоповерхівці в Києві: рятувальна операція завершена

З-під завалів витягнуто тіла п'ятьох загиблих

З-під завалів витягнуто тіла п'ятьох загиблих

Фото: ДСНС

Співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій повідомили, що під завалами зруйнованого будинку на Позняках у Києві жертв більше немає.

Про це йдеться у звіті ДСНС про проведення пошукових робіт станом на 11:00 вівторка, 23 червня, пише RegioNews.

Всього підрозділами ДСНС витягнуто з-під завалів тіла п'яти загиблих. За оперативною інформацією, під завалами загинули більше немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в неділю, 21 червня стався вибух у багатоповерховому житловому будинку на вул. Соломії Крушельницької у Дарницькому районі столиці. В результаті вибуху обрушилися перекриття та стіни одного з під'їздів з 4 до 9 поверхів.

Жителів, які втратили житло, тимчасово розселили, забезпечили харчуванням і медичною допомогою.

Віталій Кличко зазначив, що на цьому тижні місто надасть матеріальну допомогу постраждалим жителям і допомогу родичам загиблих.

Також місто запропонував уряду варіант вирішення проблеми з житлом для постраждалих мешканців. Половину коштів на це – 30 мільйонів гривень – готовий надати з резервного фонду Києва. Ще половину за пропозицією мера столиці, має надати уряд.