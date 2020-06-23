Під мерією Києва бастують медики

Працівникам кількох лікарень перестали виплачувати зарплату

Працівникам кількох лікарень перестали виплачувати зарплату

Фото: "PavlovskyNews"

Кілька десятків медиків Київського центру перинатальної медицини та Центру мікрохірургії ока зібралися під стінами міської адміністрації.

Про це повідомляє Telegram-канал "PavlovskyNews", пише RegioNews.

За словами учасників акції, фінансування їх лікарень було зупинено, у зв'язку з чим їм припинили виплачувати зарплату.

Фінансували до травня місяця. А тепер ми ні авансу, ні зарплати не отримали", - повідомляють учасники акції.

Лікарі пов'язують припинення фінансування з набранням чинності другого етапу медичної реформи.

Люди чекають офіційної реакції київської влади.

Нагадаємо, учора, 22 червня через невиплату зарплати у Харкові страйкували робітники заводу "Електроважмаш.