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23 червня 2020, 10:54 15

Під мерією Києва бастують медики

23 червня 2020, 10:54 15
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Працівникам кількох лікарень перестали виплачувати зарплату
Працівникам кількох лікарень перестали виплачувати зарплату
Фото: "PavlovskyNews"
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Кілька десятків медиків Київського центру перинатальної медицини та Центру мікрохірургії ока зібралися під стінами міської адміністрації.

Про це повідомляє Telegram-канал "PavlovskyNews", пише RegioNews.

За словами учасників акції, фінансування їх лікарень було зупинено, у зв'язку з чим їм припинили виплачувати зарплату.

Фінансували до травня місяця. А тепер ми ні авансу, ні зарплати не отримали", - повідомляють учасники акції.

Лікарі пов'язують припинення фінансування з набранням чинності другого етапу медичної реформи.

Люди чекають офіційної реакції київської влади.

Нагадаємо, учора, 22 червня через невиплату зарплати у Харкові страйкували робітники заводу "Електроважмаш.

борги зарплати Київ медреформа протести медики лікарі КМДА
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