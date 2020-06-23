Під мерією Києва бастують медики
Працівникам кількох лікарень перестали виплачувати зарплату
Працівникам кількох лікарень перестали виплачувати зарплату
Кілька десятків медиків Київського центру перинатальної медицини та Центру мікрохірургії ока зібралися під стінами міської адміністрації.
Про це повідомляє Telegram-канал "PavlovskyNews", пише RegioNews.
За словами учасників акції, фінансування їх лікарень було зупинено, у зв'язку з чим їм припинили виплачувати зарплату.
Фінансували до травня місяця. А тепер ми ні авансу, ні зарплати не отримали", - повідомляють учасники акції.
Лікарі пов'язують припинення фінансування з набранням чинності другого етапу медичної реформи.
Люди чекають офіційної реакції київської влади.
Нагадаємо, учора, 22 червня через невиплату зарплати у Харкові страйкували робітники заводу "Електроважмаш.
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