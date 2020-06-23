Надзвичайна ситуація: Чернівці готують до евакуації

Велика вода може підтопити два райони Буковини та один з найбільших ринків Західної України - Калинівський

Велика вода може підтопити два райони Буковини та один з найбільших ринків Західної України - Калинівський

За прогнозами рятувальників, максимальний рівень води у Пруті може досягти 10 метрів, при безпечному максимумі 5 метрів.

Про це пише RegioNews з посиланням на сторінки у Facebook голови Чернівецької ОДА Сергія Осачука та міського голови Олексія Каспрука.

Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук звернувся до буковинців через паводок.

Наголошую, що це прогнозовані показники, ми будемо їх уточнювати, але вже сьогодні ми застерігаємо і просимо всі служби, підприємства, людей, які живуть поблизу річки Прут, забезпечити максимальну безпеку власних осель, бути готовими у разі необхідності до евакуації", - сказав голова ОДА.

Сергій Осачук повідомив також, що у Новоселицькому районі в межах села Маршинці рівень води у річці Прут може піднятися до 10 метрів.

Максимальне підняття води буде відбуватися від 9 години вечора до 3 години ранку наступного дня, а також паводок затримається щонайменше на добу, спадання води почнеться тільки з 25 червня. Така обставина спровокує ситуацію, коли маленькі притоки річки Прут не зможуть впадати до неї та будуть виходити з берегів", - застеріг Осачук.

Терміново Повідомлення про підняття рівня води у річках Чернівецької області Опубліковано Сергій Осачук Вівторок, 23 червня 2020 р.

За повідомленням мера, у місті Чернівці очікують на другу хвилю паводку, спричиненого сильними зливами.

Це загрожує підтопленням частини Садгори, Ленківців, Калинівського ринку, Добробуту. Розпочинаємо подворовий обхід вулиць, які опинилися в зоні підтоплення, з метою повідомлення мешканців. Усі комунальні служби, рятувальники приведені у повну готовність. Адміністрації ринків працюють з підприємцями, яким необхідно евакуювати товар. Прошу чернівчан максимально згуртуватися, повідомити близьких, рідних, знайомих про небезпеку, сусідів подбати про одиноких людей похилого віку, які проживають в зоні підтоплення", - написав на своїй сторінці міський голова.

УВАГА! ПРОШУ МАКСИМАЛЬНИЙ РЕПОСТ! До 22.00 очікується підйом води у р. Прут орієнтовано до 6,5 метрів. Це... Опубліковано Олексій Каспрук Вівторок, 23 червня 2020 р.

Також вода вже залила села у гірських Вижницькому і Путильському районах, де вчора прорвало дві дамби. Значні підтоплення також і в Новоселицькому районі, тут затопило райцентр Новоселиця та будинки в селі Маршинці.

Ми були в Маршинцях, там вода стоїть на поділці 4,90 м. Як ми бачили з квадрокоптера, там видно лише частину перил тимчасового мосту, який з’єднує Новоселицький та Герцаївський райони. Вода дійшла до крайніх будинків у селі Маршинці", - сказав голова Новоселицької РДА Олег Мельничук.

Опубліковано Oleg Melnichuk Понеділок, 22 червня 2020 р.

Опубліковано Oleg Melnichuk Понеділок, 22 червня 2020 р.

Нагадаємо, внаслідок сильних дощів постраждали вісім областей України, найбільше з яких - Чернівецька та Івано-Франківська.