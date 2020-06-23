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23 червня 2020, 08:19 5

Вибух у багатоповерхівці в Києві: вночі знайшли п`яту жертву трагедії

23 червня 2020, 08:19 5
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П`ятий загиблий - 44-річний чоловік, що проживав на четвертому поверсі
П`ятий загиблий - 44-річний чоловік, що проживав на четвертому поверсі
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Рятувальники далі розбирають завали на місці події

Про це пише RegioNews з посиланням на ДСНС України.

Cтаном на 03:30 23 червня підрозділами ДСНС знайдено тіло загиблого чоловіка, 1976 р.н., якого опізнав сусід. Таким чином, з початку проведення робіт з-під завалів вилучено тіла 5-ти осіб: 2-х жінок 1943 р.н. та 1974 р.н., а також 3-х чоловіків 1991р.н., 1967 р.н., 1976 р.н.

Всього на місці події події працює 42 одиниці техніки та 211 чоловік, в тому числі 1 кінологічний розрахунок.

Нагадаємо, в неділю, 21 червня стався вибух у багатоповерховому житловому будинку на вул. Соломії Крушельницької у Дарницькому районі столиці. Унаслідок вибуху обвалилися перекриття та стіни одного з під’їздів з 4 до 9 поверхів.

Мешканців, що втратили житло, тимчасово розселили, забезпечили харчуванням та медичною допомогою.

Віталій Кличко зазначив, що цього тижня місто надасть матеріальну допомогу постраждалим мешканцям та допомогу родичам загиблих.

Також місто запропонувало уряду варіант вирішення проблеми із житлом для постраждалих мешканців. Половину коштів на це – 30 мільйонів гривен – готовий надати з резервного фонду Київ. Ще половину, за пропозицією мера столиці, має надати уряд.

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