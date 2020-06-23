Взрыв в многоэтажке в Киеве: спасательная операция завершена
Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что под завалами разрушенного дома на Позняках в Киеве жертв больше нет.
Об этом говорится в отчете ГСЧС о проведении поисковых работ по состоянию на 11:00 вторника, 23 июня, пишет RegioNews.
Всего подразделениями ГСЧС извлечены из-под завалов тела пяти погибших. По оперативной информации, под завалами погибших больше нет", - говорится в сообщении.
Напомним, в воскресенье, 21 июня произошел взрыв в многоэтажном жилом доме на вул. Соломии Крушельницкой в Дарницком районе столицы. В результате взрыва обрушились перекрытия и стены одного из подъездов с 4 до 9 этажей.
Жителей, потерявших жилье, временно расселили, обеспечили питанием и медицинской помощью.
Виталий Кличко отметил, что на этой неделе город окажет материальную помощь пострадавшим жителям и помощь родственникам погибших.
Также город предложил правительству вариант решения проблемы с жильем для пострадавших жителей. Половину средств на это – 30 миллионов гривен – готов предоставить из резервного фонда Киев. Еще половину по предложению мэра столицы, должено предоставить правительство.