Взрыв в многоэтажке в Киеве: спасательная операция завершена

Из-под завалов извлечены тела пятерых погибших

Из-под завалов извлечены тела пятерых погибших

Фото: ГСЧС

Сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что под завалами разрушенного дома на Позняках в Киеве жертв больше нет.

Об этом говорится в отчете ГСЧС о проведении поисковых работ по состоянию на 11:00 вторника, 23 июня, пишет RegioNews.

Всего подразделениями ГСЧС извлечены из-под завалов тела пяти погибших. По оперативной информации, под завалами погибших больше нет", - говорится в сообщении.

Напомним, в воскресенье, 21 июня произошел взрыв в многоэтажном жилом доме на вул. Соломии Крушельницкой в Дарницком районе столицы. В результате взрыва обрушились перекрытия и стены одного из подъездов с 4 до 9 этажей.

Жителей, потерявших жилье, временно расселили, обеспечили питанием и медицинской помощью.

Виталий Кличко отметил, что на этой неделе город окажет материальную помощь пострадавшим жителям и помощь родственникам погибших.

Также город предложил правительству вариант решения проблемы с жильем для пострадавших жителей. Половину средств на это – 30 миллионов гривен – готов предоставить из резервного фонда Киев. Еще половину по предложению мэра столицы, должено предоставить правительство.