В Івано-Франківській та Чернівецькій областях оголосили червоний рівень небезпеки через негоду

З обіду 23 червня і до ранку 24 червня в цих регіонах очікуються надзвичайно сильні дощі та грози, повінь буде посилюватися

З обіду 23 червня і до ранку 24 червня в цих регіонах очікуються надзвичайно сильні дощі та грози, повінь буде посилюватися

На Прикарпатті від негоди вже загинули троє людей

Про це пише Regionews з посиланням на ДСНС, Нацполіцію та Івано-Франківську ОДА. Мешканці села Яблуниця Івано-Франківської області повідомили на гарячу лінію "102", що з-за поганих погодних умов у річку Білий Черемош злетів автомобіль, пише прес-служба Нацполіції Івано-Франківської області. Слідчі попередньо встановили, що вночі дорогу частково розмила річка із-за сильних дощів та підняття рівня води. Пізніше місцеві ЗМІ повідомили, що в результаті даної пригоди загинули дві людини - чоловік водій і жінка-пасажир. Також повідомляється, що через сильні дощі і високий рівень води в річках у селі Дземброня в бурхливий потік води впала і загинула жінка 1948 року народження впала і загинула. Пізніше в Івано-Франківській ОДА повідомили, що внаслідок негоди повністю відрізаними від цивілізації виявилися чотири села - Бистрець, Дземброня, Шибене і Зелене. Також ускладнений проїзд між населеними пунктами Гринява - Грамотне, Красноїлля - Перехресне, Верхній Ясенів - Голови, Довгополі - Кохан, Розтоки - Барвінків. За інформацією місцевої влади, дощі та зливи розмили майже 74 км берегів, знищили або пошкодили близько 8 км берегоукріплень. Також негода зруйнувала 10 км дамб, один водозабір і 11 автомобільних мостів. Ще 24 дорожніх і сім пішохідних мостів зазнали часткового руйнування. У ДСНС повідомили, що доставляють їжу мешканцям постраждалих регіонів вертольотами. Всього до ліквідації наслідків негоди в західних областях від ДСНС залучено понад 300 осіб та 70 одиниць техніки. Нагадаємо, у двох районах Чернівецької області та в самому обласному центрі готуються до евакуації з-за можливого підняття рівня води більш ніж на 6 метрів.

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