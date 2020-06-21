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21 червня 2020, 16:28 11

На Житомирщині зловмисник під час бійки "порізав" дев`ятьох людей

21 червня 2020, 16:28 11
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Один з потерпілих помер у лікарні
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У ніч на сьогодні в смт. Іршанськ Хорошівського району Житомирської області виник конфлікт між відпочивальниками у кафе. У результаті 40-річний чоловік наніс ножові поранення 9 особам, після чого утік на автомобілі.

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції Житомирської області.

Поліцейські встановили, що між відпочивальниками різних компаній виник конфлікт. Для з'ясування стосунків вони вийшли на вулицю, де розмова і перейшла у сутичку. Нанісши опонентам поранення, а потім й тим, хто намагався його зупинити, агресивний чоловік сів до свого "Хюндай Соната" та поїхав геть.

У ході з'ясування обставин медики повідомили про госпіталізацію 9 людей, віком 22-29 років, серед них є дівчина. Уранці стало відомо, що один з травмованих, 29-річний чоловік, від отриманих травм помер. Стан ще двох пацієнтів лікарі оцінюють як тяжкий, але стабільний.

На території області введено спеціальні заходи для встановлення місця перебування підозрюваного - 40-річного жителя смт. Іршанська (на фото). Про чоловіка відомо, що раніше він уже притягувався до кримінальної відповідальності за нанесення тяжких тілесних ушкоджень та вимагання.

За вказаним фактом розпочато кримінальні провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) та ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 22 травня в селі Новоселиця Попільнянського району житомирщини біля приватних ставків місцевий житель, орендар водойми, під час конфліктної ситуації з відпочиваючими розстріляв сімох людей з рушниці.

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