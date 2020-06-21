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21 червня 2020, 13:52 12

Вибух у багатоповерхівці в Києві: прокуратура розпочала кримінальне провадження

21 червня 2020, 13:52 12
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Попередня версія слідства – порушення правил безпеки при поводженні з газом
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За фактом вибуху у житловому будинку у Києві відкрито кримінальне провадження за порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей.

Про це пише RegioNews з посиланням на прокуратуру міста Києва.

Досудове розслідування здійснюватиме слідче управління ГУ НП в м. Києві під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва.

ЗА ФАКТОМ ВИБУХУ У СТОЛИЧНІЙ БАГАТОПОВЕРХІВЦІ РОЗПОЧАТО КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ За фактом вибуху у житловому будинку...

Опубліковано Прокуратура міста Києва Неділя, 21 червня 2020 р.

Нагадаємо, внаслідок вибуху, що стався у неділю близько 10 ранку, пошкоджено та частково зруйновано кілька поверхів у будинку.

За попередніми даними, загинуло двоє осіб, у лікарнях перебувають ще троє.

Без житла залишилося понад 100 людей.

На місці події працюють рятувальні служби, а також слідчо-оперативна група за участі представників поліції та прокуратури міста Києва.

Проведено евакуацію мешканців пошкодженого, а також прилеглого до нього будинків.

Тривають заходи із встановлення причин та обставин надзвичайної події.

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