Вибух у багатоповерхівці в Києві: прокуратура розпочала кримінальне провадження
За фактом вибуху у житловому будинку у Києві відкрито кримінальне провадження за порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей.
Про це пише RegioNews з посиланням на прокуратуру міста Києва.
Досудове розслідування здійснюватиме слідче управління ГУ НП в м. Києві під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва.
ЗА ФАКТОМ ВИБУХУ У СТОЛИЧНІЙ БАГАТОПОВЕРХІВЦІ РОЗПОЧАТО КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ За фактом вибуху у житловому будинку...Опубліковано Прокуратура міста Києва Неділя, 21 червня 2020 р.
Нагадаємо, внаслідок вибуху, що стався у неділю близько 10 ранку, пошкоджено та частково зруйновано кілька поверхів у будинку.
За попередніми даними, загинуло двоє осіб, у лікарнях перебувають ще троє.
Без житла залишилося понад 100 людей.
На місці події працюють рятувальні служби, а також слідчо-оперативна група за участі представників поліції та прокуратури міста Києва.
Проведено евакуацію мешканців пошкодженого, а також прилеглого до нього будинків.
Тривають заходи із встановлення причин та обставин надзвичайної події.