Вибух у багатоповерхівці в Києві: Віталій Кличко заявив про двох загиблих

Без житла залишилися понад сто людей

Без житла залишилися понад сто людей

Люди, які постраждали внаслідок вибуху в багатоповерхівці на вулиці Соломії Крушельницької 1/5, будуть забезпечені тимчасовим житлом.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews з посиланням на КМДА.

За попередньою інформацією, вибух стався на 7 поверсі. 2 людини загинули. Одну людину госпіталізували до столичної лікарні швидкої допомоги. Усіх інших мешканців будинку евакуювали. Ми надамо всім тимчасове житло на базі одного зі столичних інтернатів. Зараз люди отримують всю необхідну допомогу. Нам відомо, що по стояку, що обвалився внаслідок вибуху, проживає понад 100 людей. Тому сказати точно, що під завалами нікого не залишилось, ми поки не можемо. Працюють рятувальники. Їм потрібен час, аби розібрати завали", – заявив Віталій Кличко.

Він також зазначив, що вибух був дуже потужний. Про це свідчить той факт, що несуча конструкція будинку дуже сильно пошкоджена.

Фахівці, які попередньо обстежили будинок, кажуть, що, скоріш за все, доведеться демонтувати цю будівлю. Тому ми поки не можемо пустити людей в їхні квартири, аби вони забрали необхідні речі. Бо у будь-який момент може статися обвал. Потрібен час для ретельного обстеження будинку. І, коли фахівці дадуть добро, людей пустять у житло забрати речі", – зазначив Віталій Кличко.

За його словами, на місці катастрофи працюють і вибухотехніки. Вони вивчають можливі причини вибуху. Попередня версія – детонація побутового газу.

Нині біля будинку на вул. Соломії Крушельницької розгорнуто штаб з ліквідації наслідків вибуху. Працюють рятувальники та поліція. Постраждалі отримують всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, у Дарницькому районі столиці в неділю вранці стався вибух в дев’ятиповерхівці на вулиці Соломії Крушельницької 1/5.