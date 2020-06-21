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21 червня 2020, 15:37 8

Поліція обшукує газорозподільну компанію, яка обслуговувала будинок, де стався вибух

21 червня 2020, 15:37 8
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Також проводиться експертиза будівлі щодо можливостей подальшого руйнування
Також проводиться експертиза будівлі щодо можливостей подальшого руйнування
Фото: Нацполіція України
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Національна поліція України проводить невідкладні обшуки в газорозподільній компанії та всіх комунальних службах, які обслуговували будинок, де стався вибух.

Про це повідомляє пресслужба МВС України, пише RegioNews.

Проводиться експертиза стану будівлі на предмет подальшого руйнування. Після отримання експертного висновку ми зможемо дати доступ людям до їх квартир, аби вони взяли з собою найнеобхідніші речі. Буде цілодобове оточення поліцейських та гвардійців для захисту від мародерів" - йдеться у повідомленні.


За словами міністра Авакова, продовжуються роботи по розбиранню завалів. На місці події працюють більше 500 осіб особового складу та понад 50 одиниць техніки.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 270 Кримінального кодексу Україну (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).

Арсен Аваков: Поліція проводить обшуки в газорозподільній компанії, яка обслуговувала будинок, де стався...

Опубліковано МВС України Неділя, 21 червня 2020 р.

Нагадаємо, раніше прокуратура Києва повідомила про розпочате кримінальне провадження за порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей.

Нагадаємо, внаслідок вибуху, що стався у неділю близько 10 ранку, пошкоджено та частково зруйновано кілька поверхів у будинку.

За попередніми даними, загинуло двоє осіб, у лікарнях перебувають ще троє.

Без житла залишилося понад 100 людей.

На місці події працюють рятувальні служби, а також слідчо-оперативна група за участі представників поліції та прокуратури міста Києва.

Проведено евакуацію мешканців пошкодженого, а також прилеглого до нього будинків.

Тривають заходи із встановлення причин та обставин надзвичайної події.

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