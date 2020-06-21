"Хвостатый спецназ": собаки помогают искать людей под завалами дома на Позняках

Острый нюх животных не способно заменить ни одно техническое устройство

Острый нюх животных не способно заменить ни одно техническое устройство

Украинские спасатели показали специально обученных собак, которые помогают искать людей под завалами дома, взорвавшегося утром в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Facebook.

Без паники, пожалуйста, на месте происшествия работают профессионалы. Бок о бок со спасателями в ликвидации последствий взрыва в жилом доме на ул. Соломии Крушельницкой 1/5 вовлечен и наш хвостатый спецназ", — говорится в сообщении.

Кроме того, спасатели уточнили, что нюх животного не заменит ни одно техническое устройство.

В тридцатиградусную жару они продолжают искать пострадавших и тех, кому необходима помощь. Наши верные помощники, чей острый нюх не может заменить ни один продукт технического прогресса", — подчеркивается в тексте сообщения.

Без паніки, будь ласка, на місці події працюють професіонали Пліч-о-пліч із рятувальниками до ліквідації наслідків... Опубліковано ДСНС України Неділя, 21 червня 2020 р.

Напомним, ранее прокуратура Киева сообщила о начатом уголовном производстве за нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмирования людей.

Напомним, в результате взрыва, который произошел в воскресенье около 10 утра, повреждено и частично разрушено несколько этажей в доме.

По предварительным данным, погибло двое человек, в больницах находятся еще трое.

Без жилья осталось более 100 человек.

На месте происшествия работают спасательные службы, а также следственно-оперативная группа с участием представителей полиции и прокуратуры города Киева.

Проведена эвакуация жителей пострадавшего, а также прилегающего к нему домов.

Продолжаются мероприятия по установлению причин и обстоятельств чрезвычайного происшествия.