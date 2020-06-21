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21 июня 2020, 16:41 3

"Хвостатый спецназ": собаки помогают искать людей под завалами дома на Позняках

21 июня 2020, 16:41 3
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Острый нюх животных не способно заменить ни одно техническое устройство
Острый нюх животных не способно заменить ни одно техническое устройство
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Украинские спасатели показали специально обученных собак, которые помогают искать людей под завалами дома, взорвавшегося утром в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Facebook.

Без паники, пожалуйста, на месте происшествия работают профессионалы. Бок о бок со спасателями в ликвидации последствий взрыва в жилом доме на ул. Соломии Крушельницкой 1/5 вовлечен и наш хвостатый спецназ", — говорится в сообщении.

Кроме того, спасатели уточнили, что нюх животного не заменит ни одно техническое устройство.

В тридцатиградусную жару они продолжают искать пострадавших и тех, кому необходима помощь. Наши верные помощники, чей острый нюх не может заменить ни один продукт технического прогресса", — подчеркивается в тексте сообщения.

Без паніки, будь ласка, на місці події працюють професіонали Пліч-о-пліч із рятувальниками до ліквідації наслідків...

Опубліковано ДСНС України Неділя, 21 червня 2020 р.

Напомним, ранее прокуратура Киева сообщила о начатом уголовном производстве за нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмирования людей.

Напомним, в результате взрыва, который произошел в воскресенье около 10 утра, повреждено и частично разрушено несколько этажей в доме.

По предварительным данным, погибло двое человек, в больницах находятся еще трое.

Без жилья осталось более 100 человек.

На месте происшествия работают спасательные службы, а также следственно-оперативная группа с участием представителей полиции и прокуратуры города Киева.

Проведена эвакуация жителей пострадавшего, а также прилегающего к нему домов.

Продолжаются мероприятия по установлению причин и обстоятельств чрезвычайного происшествия.

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