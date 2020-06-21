"Хвостатый спецназ": собаки помогают искать людей под завалами дома на Позняках
Украинские спасатели показали специально обученных собак, которые помогают искать людей под завалами дома, взорвавшегося утром в Киеве.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Facebook.
Без паники, пожалуйста, на месте происшествия работают профессионалы. Бок о бок со спасателями в ликвидации последствий взрыва в жилом доме на ул. Соломии Крушельницкой 1/5 вовлечен и наш хвостатый спецназ", — говорится в сообщении.
Кроме того, спасатели уточнили, что нюх животного не заменит ни одно техническое устройство.
В тридцатиградусную жару они продолжают искать пострадавших и тех, кому необходима помощь. Наши верные помощники, чей острый нюх не может заменить ни один продукт технического прогресса", — подчеркивается в тексте сообщения.
Без паніки, будь ласка, на місці події працюють професіонали Пліч-о-пліч із рятувальниками до ліквідації наслідків...Опубліковано ДСНС України Неділя, 21 червня 2020 р.
Напомним, ранее прокуратура Киева сообщила о начатом уголовном производстве за нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмирования людей.
Напомним, в результате взрыва, который произошел в воскресенье около 10 утра, повреждено и частично разрушено несколько этажей в доме.
По предварительным данным, погибло двое человек, в больницах находятся еще трое.
Без жилья осталось более 100 человек.
На месте происшествия работают спасательные службы, а также следственно-оперативная группа с участием представителей полиции и прокуратуры города Киева.
Проведена эвакуация жителей пострадавшего, а также прилегающего к нему домов.
Продолжаются мероприятия по установлению причин и обстоятельств чрезвычайного происшествия.