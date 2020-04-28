У Львові по 20 тис гривень отримають медики, які захворіли на COVID-19

В місті 27 інфікованих медпрацівників. Виплати продовжать й для решти, хто захворіє під час виконання своїх обов'язків

Фото: Львівська міська рада

В місті 27 інфікованих медпрацівників. Виплати продовжать й для решти, хто захворіє під час виконання своїх обов'язків

Премії по 20 тис грн від міста нараховуватимуть усім медпрацівникам, що захворіють на COVID-19, повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську міську раду. Наразі це 27 медпрацівників, але по 20 тисяч гривень нараховуватимуть і надалі всім фахівцям медустанов з підтвердженим діагнозом коронавірус. "Тим медпрацівникам, які працюють з хворими чи є в зоні ризику, ми виплатили по 10 тисяч гривень. Усім медпрацівникам з підтвердженим COVID-19 ми даємо по 20 тисяч. Відсьогодні почнемо нараховувати їм ці кошти. Виплачуватимемо всім, хто захворіє. Усі сподівались на кошти від держави, але наразі цього немає", — зазначив міський голова Андрій Садовий. Нагадаємо, станом на 08:00 год 28 квітня, на Львівщині підтверджено 371 випадок інфікування коронавірусом, з них 13 — летальні. Напередодні повідомлялося, що у Львівській області від COVID-19 померла медсестра та 44-річний чоловік. В Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок.

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