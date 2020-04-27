Кількість хворих COVID-19 в Україні зросла до 9 тисяч - МОЗ

Станом на 27 квітня в Україні зафіксовано 9009 випадків захворювання коронавірусом

Фото: flickr

Станом на 27 квітня в Україні зафіксовано 9009 випадків захворювання коронавірусом

Про це повідомляє Telegram-канал Міністерства охорони здоров'я України Коронавірус_інфо, передає RegioNews.

Упродовж минулої доби зафіксовано 392 нові випадки захворювання.

Зазначається, що за весь час епідемії в Україні померло 220 хворих, 864 пацієнти одужали.

Як повідомив під час брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, коронавірусом захворіли вже 1749 медичних працівників.

Зокрема, за минулу добу підтвердили 73 нових захворювання серед медиків, а також 28 - серед дітей.

За минулу добу захворіли 392 людини. З них 28 дітей і 73 медпрацівника. Госпіталізовано 83 людини. В цілому за весь час пандемії захворіло. 614 дітей, а також 1749 медпрацівників, - повідомив Степанов.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 398 випадків;

Волинська область — 254 випадки;

Дніпропетровська область — 310 випадків;

Донецька область — 52 випадки;

Житомирська область — 351 випадок;

Закарпатська область — 375 випадків;

Запорізька область — 204 випадки;

Івано-Франківська область — 761 випадок;

Кіровоградська область — 337 випадків;

м. Київ — 1220 випадків;

Київська область — 570 випадків;

Львівська область — 358 випадків;

Луганська область — 29 випадків;

Миколаївська область — 115 випадків;

Одеська область — 240 випадків;

Полтавська область — 173 випадки;

Рівненська область — 522 випадки;

Сумська область — 95 випадків;

Тернопільська область — 612 випадків;

Харківська область — 196 випадків;

Херсонська область — 88 випадків;

Хмельницька область — 72 випадки;

Чернівецька область — 1375 випадків;

Черкаська область — 267 випадків;

Чернігівська область — 35 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій Криму та ОРДЛО відсутні.

Станом на ранок 27 квітня 2020 року до Центру надійшло 647 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 25489 повідомлень про підозру на COVID-19.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

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Минулої доби повідомлялося, що за час епідемії в Україні померло 209 хворих, 840 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 492 нові випадки COVID-19.