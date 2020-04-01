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Тата Оптиміст
Журналіст
01 квітня 2020, 15:25 12

Для 5-11 класів стартує "Всеукраїнська школа онлайн": розклад уроків

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01 квітня 2020, 15:25 12
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В понеділок, 6 квітня, о 10:00 для учнів 5-11 класів з усієї країни стартує проєкт "Всеукраїнська школа онлайн" – уроки з 11 предметів, які за чітким розкладом транслюватимуть українські телеканали та YouTube-канал Міністерства освіти і науки
Фото: скрін з відео
В понеділок, 6 квітня, о 10:00 для учнів 5-11 класів з усієї країни стартує проєкт "Всеукраїнська школа онлайн" – уроки з 11 предметів, які за чітким розкладом транслюватимуть українські телеканали та YouTube-канал Міністерства освіти і науки

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на пресслужбу МОН.

За її даними, проєкт став можливим завдяки спільним зусиллям Офісу президента України, МОН України, Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, громадської спілки "Освіторія", а також 40 небайдужих педагогів, що зголосилися стати вчителями для усієї країни.

"Наше завдання як держави – забезпечити кожній дитині вільний доступ до знань", – підкреслив президент Володимир Зеленський.

Як зазначається, транслюватимуться уроки з 11 предметів: української мови, української літератури, історії України, всесвітньої історії, англійської мови, фізики, алгебри, геометрії, географії, хімії та біології.

Заняття для усіх класів можна буде переглянути на YouTube-каналі Міносвіти. За кожним класом також закріплено телеканал чи медіаресурс, який у будні транслюватиме уроки для тих дітей, які з різних причин не мають можливості переглянути їх в Інтернеті.

Зокрема, за класами закріплено такі телеканали:

5 клас – Плюс-Плюс та 112 Україна
6 клас – ZOOM та News One
7 клас – ZIK
8 клас – Індиго та УНІАН
9 клас – Рада та UA:Культура
10 клас – UA:Перший
11 клас – М1

Як пояснили у пресслужбі Міністерства, уроки проходитимуть щодня, з понеділка по п’ятницю, до кінця карантину. Кожного дня вони починатимуться о 10:00.
Розклад занять на наступні тижні можна завантажити для: 5 класу, 6 класу, 7 класу, 8 класу, 9 класу, 10 класу, 11 класу, а також загальний розклад онлайн-школи.

На YouTube-каналі МОН в описі під кожним відео вчителі також залишатимуть домашні завдання на закріплення теми, які учні зможуть зробити, щоб краще опанувати матеріал. Завдання даватимуться за найпоширенішими в країні підручниками. Посилання на електронні версії цих підручників також можна буде знайти в описі під відео.

Зйомки уроків відбуваються у Новопечерській школі м. Києва. У відеозаняттях беруть участь українські зірки: ведучі, музиканти, актори, спортсмени тощо. Вони відповідають на запитання, вирішують задачі та проводять досліди разом з учителями.

Нагадаємо, у зв’язку з загальнонаціональним карантином МОН розробило два сценарії завершення навчального року, проведення ЗНО та вступної кампанії і скасував держатестацію школярів 2020 року.

Автор(и) статті: Тата Оптиміст

Володимир Зеленський школа президент освіта Міносвіти ЗНО атестація уроки Всеукраїнська школа онлайн
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