Міністерство освіти розробило два сценарії для школярів та студентів

Через запровадження карантину Міністерство освіти і науки розробило два сценарії завершення навчального року, проведення зовнішнього незалежного оцінювання та вступної кампанії

Фото: МОН

Через запровадження карантину Міністерство освіти і науки розробило два сценарії завершення навчального року, проведення зовнішнього незалежного оцінювання та вступної кампанії

Перший сценарій: карантин завершується до 1 тижня червня.

Усі учні, окрім 11-го класу, закінчують навчальний рік наприкінці червня. Випускники 11-х класів також вчаться до кінця червня. ЗНО стартує орієнтовно в останній тиждень червня і закінчується орієнтовно в середині липня. Вступна кампанія розпочнеться на початку серпня.

Другий сценарій: карантин продовжується до початку серпня.

Усі учні, окрім 11-го класу, закінчують навчання наприкінці травня. ЗНО для учнів 11-го класу стартує в середині серпня і закінчується до середини вересня. Вступна кампанія завершиться до середини жовтня.

Через епідеміологічну ситуацію буде скасовано державну підсумкову атестацію у 4 та 9 класах.

15 квітня буде оприлюднено онлайн-пробне ЗНО з усіма необхідними поясненнями.

За обох сценаріїв для студентів вишів невипускних років навчальний рік має завершитись так, як і планувався.

Екзаменаційно-залікові сесії університети можуть провести дистанційно в тому графіку, який затверджено закладом. У випадку, якщо обов’язкову аудиторну роботу студенти не можуть виконати дистанційно, виш має перенести її на наступний навчальний рік.

Для студентів випускних років захисти дипломних робіт та державні іспити проводитимуться дистанційно, крім єдиного державного кваліфікаційного іспиту та атестації осіб, що здобувають ступені доктора філософії, доктора мистецтва, доктора наук.

Нагадаємо, у МОН запевнили, що ЗНО бути і розказали коли. Т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій заявила, що зовнішнє незалежне оцінювання в Україні в 2020 році буде проведено і розповіла про варіанти його проведення.