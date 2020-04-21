Як протидіють коронавірусу в ЗСУ

Для запобігання розповсюдженню COVID-19 у ЗСУ та протидії захворюванню для військових ввели нові обмеження

Фото: Міністерство оборони України

Для запобігання розповсюдженню COVID-19 у ЗСУ та протидії захворюванню для військових ввели нові обмеження

Про це повідомляє АрміяInform, передають RegioNews.

Відтепер навіть вантажна техніка, яка привозить для військової бригади продукти харчування, воду та паливо щоразу на в'їзді до наметових містечок проходить дезінфекцію.

Тричі на день намети, де проживає особовий склад, обробляють спеціальними розчинами, що знижують активність вірусу. Відстань між спальними місцями складає близько півтора метри, і одночасно у наметі відпочиває до 15 військовослужбовців.

Також для військовиків частини облаштовані додаткові місця для миття рук і вмивання, прання та дезінфекції одягу. Кожного дня військовим вимірюють температуру.

Також з початком епідемії COVID-19 в Україні доступ до військових таборів значно обмежили.

Тим часом командування Медичних сил ЗСУ повідомляє, що, станом на 21 квітня відомо про 39 випадків інфікування коронавірусом в українському війську. Двоє пацієнтів не змогли подолати недугу й померли. Два COVID-позитивних військових одужали. На самоізоляції перебувають 272 особи.

А у понеділок, 20 квітня, атипову пневмонію лабораторно діагностували у 4 військовослужбовців Житомирського військового інституту імені С. Корольова. На початку квітня один із курсантів цього учбового закладу контактував із матір'ю. Жінка виявилася носієм COVID-19.

Як писали RegioNews раніше, у ЗСУ запровадили деякі обмеження, спричинені поширенням COVID-19 в Україні. Тепер після повернення з відпусток військовослужбовці проходять обов’язковий медичний огляд, аби завчасно виявити інфікування коронавірусом.