Прикарпаття: опубліковано повний список онлайн богослужінь на Великдень

19 квітня в Україні відзначатимуть Воскресіння Христове. Через карантин наполегливо радять долучитися до святкових богослужінь дистанційно

Фото з відкритих джерел

19 квітня в Україні відзначатимуть Воскресіння Христове. Через карантин наполегливо радять долучитися до святкових богослужінь дистанційно

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку Івано-Франківської обласної державної адміністрації у Facebook.

Де дивитися мешканцям Івано-Франківської області службу онлайн:

на каналі "Галичина" о 08:00-10:00 відбудеться трансляція з Архикатедрального і Митрополичого Собору Воскресіння Христового УГКЦ.

На каналі "РАІ" в 08:00-09:00 відбудеться трансляція з Архикатедрального і Митрополичого Собору Воскресіння Христового УГКЦ.

На каналі "НТК" в 07:30-11:00 відбудеться трансляція з Катедрального Собору Преображення Христового УГКЦ (м. Коломия).

На каналі "UA:Карпати" в 00:00-03:00 відбудеться трансляція Божественної Літургії у Свято-Михайлівському Катедральному Соборі Православної Церкви України; в 07:30-11:00 відбудеться трансляція Божественної Літургії з Храму Воскресіння Господнього; в 11:00-11:30 відбудеться трансляція Недільної Святої Меси Римсько-Католицької церкви України; також відбуватиметься мовлення на сайті компанії в мережі Інтернет.

Де слухати службу онлайн:

в ефірі радіо "Дзвони" (105,8 МГц) в 08:00-10:00 відбудеться трансляція з Архикатедрального і Митрополичого Собору Воскресіння Христового УГКЦ.

В ефірі "УР-1" (перша програма Українського радіо: 71,24 МГц в м. Івано-Франківськ; 103,6 МГц в смт Верховина) в 00:00-03:00 відбудеться трансляція з Михайлівського Золотоверхого Собору (УПЦ); в 07:30-09:00 відбудеться трансляція з Патріаршого Собору Воскресіння Христового (УГКЦ).

В ефірі радіо "Сяйво" (106,8 МГц в м. Коломия; 100,7 МГц в с. Гарасимів; 102,8 МГц в с. Річка) в 07:30-11:00 відбудеться трансляція з Катедрального Собору Преображення Христового УГКЦ (м. Коломия).

В ефірі радіо "РАІ" (101,6 МГц в м. Бурштин; 106,3 МГц в смт Верховина; 107,6 МГц в м. Коломия; 105,6 МГц в м.Косів; 107,5 МГц в м. Яремче) в 08:00-09:00 відбудеться трансляція з Архикатедрального і Митрополичого Собору Воскресіння Христового УГКЦ.

В ефірі радіо "Калуш FM" (107,4 МГц в м. Калуш) в 07:45-09:30 відбудеться трансляція з Собору Святих Землі Української ПЦУ.

В ефірі радіо "Шанс" (104,0 МГц в м. Калуш) в 08:00-09:15 відбудеться трансляція з Церкви Святого Архистратига Михаїла УГКЦ у Калуші.

В ефірі радіо "Надвірна ФМ" (107,3 МГц у м. Надвірна) в 06:00-09:00 відбудеться трансляція з Храму Благовіщення Пречистої Діви Марії УГКЦ у м. Надвірна.

В ефірі радіо "Гуцульська столиця" (107,4 МГц у смт Верховина) в 06:00-09:00 відбудеться трансляція з Храму Благовіщення Пречистої Діви Марії УГКЦ у м. Надвірна.

В ефірі радіо "Хвиля гір" (106,2 МГц в м. Долина) в 08:00-08:30, в 13:00-13:30, в 14:30-15:00 відбудеться трансляція запису Великоднього послання Блаженнішого Святослава.

Трансляції Богослужінь також можна подивитися на сторінках церков у мережі Facebook, або на YouTube-каналах:

Архикатедральний і Митрополичий Собор Воскресіння Христового УГКЦ;

Парафія Різдва Пресвятої Богородиці;

Парафія Св. Володимира і Ольги;

Парафія Храму Благовіщення Пречистої Діви Марії;

Парафія Матері Божої Неустанної Помочі;

Парафія Стрітення Господнього;

Парафія Святих Кирила і Методія.

Нагадаємо, очільник УГКЦ закликав не приходити на Великдень до церкви. Глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук звернувся до прихожан із закликом залишатися вдома під час Великодніх свят, а також на час карантину зняв обов'язок брати участь у богослужіннях.