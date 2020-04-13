Коронавірус в Житомирській області: зафіксовано 94 випадки захворювання
Про це стало відомо із брифінгу у Житомирській ОДА, передає RegioNews.
Зазначається, що найбільше випадків захворювання виявили у Бердичеві – 23, а також 22 у Коростені і 21 в Малині.
За минулу добу захворів один медичний працівник із Бердичева 1994 року народження, загалом захворіли 11 медиків, їхній стан задовільний.
Троє пацієнтів перебувають у важкому стані, один з них підключений до апарату штучного дихання.
В лікарнях перебувають 38 пацієнтів, 54 лікуються вдома на самоізоляції, троє від початку епідемії померли.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
Нагадаємо, в місті Коростень Житомирськоі області над хворим на коронавірус сусіди вчинили самосуд. Чоловіку побили машину і залишили записку з погрозами.
13 квітня в Україні виявили вже 3102 хворих коронавірусом COVID-19, за добу зафіксовано 325 нових випадків.
- 13:57 13 квітня Кернес закликав харків'ян святкувати 9 травня та підтримати проросійський "Полк Перемоги"
- 13:25 13 квітня Нардеп Андрій Клочко: ДІМ щонайперше контролюватиме якість документації
- 13:20 13 квітня У Донецькій області рекордна кількість пацієнтів одужали від COVID-19
- 13:19 13 квітня У Херсонській області фермер вирішив пожертвувати плантації тюльпанів медикам
- 12:49 13 квітня У Києві майже 500 випадків коронавірусу, за добу захворіли ще 79 осіб
- 12:32 13 квітня У Києво-Печерській Лаврі виявили 90 випадків коронавірусу, її закривають на карантин
- 11:49 13 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:07 09 квітня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 18:33 09 квітня ОП втрутився у вибори головного медичного чиновника на Рівненщині
- 17:53 08 квітня Люди Чернишова в КОДА заблокували купівлю апаратів ШВЛ
- 17:49 07 квітня Міністр Чернишов працює в інтересах забудовників Вавриша та Ісаєнко - ЗМІ
- 11:49 07 квітня Чернівці, Харків і Одеса виявилися найкорумпованішими містами України