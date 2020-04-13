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Ігор Пилипенко
Редактор
13 квітня 2020, 11:44 15

Коронавірус в Житомирській області: зафіксовано 94 випадки захворювання

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13 квітня 2020, 11:44 15
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Як повідомляє Житомирський обласний лабораторний центр, станом на 13 квітня у Житомирській області зафіксовано 94 випадки коронавірусу COVID-19
Фото: flickr
Як повідомляє Житомирський обласний лабораторний центр, станом на 13 квітня у Житомирській області зафіксовано 94 випадки коронавірусу COVID-19

Про це стало відомо із брифінгу у Житомирській ОДА, передає RegioNews.

Зазначається, що найбільше випадків захворювання виявили у Бердичеві – 23, а також 22 у Коростені і 21 в Малині.

За минулу добу захворів один медичний працівник із Бердичева 1994 року народження, загалом захворіли 11 медиків, їхній стан задовільний.

Троє пацієнтів перебувають у важкому стані, один з них підключений до апарату штучного дихання.

В лікарнях перебувають 38 пацієнтів, 54 лікуються вдома на самоізоляції, троє від початку епідемії померли.

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Нагадаємо, в місті Коростень Житомирськоі області над хворим на коронавірус сусіди вчинили самосуд. Чоловіку побили машину і залишили записку з погрозами.

13 квітня в Україні виявили вже 3102 хворих коронавірусом COVID-19, за добу зафіксовано 325 нових випадків.


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