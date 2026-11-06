07:36  06 листопада
На Тернопільщині накрили підпільну тютюнову фабрику
11:19  06 листопада
У Києві п'яний водій погрожував дівчині та стріляв із пістолета
12:26  06 листопада
В Одесі військовий у СЗЧ погрожував поліцейським гранатою
UA | RU
UA | RU
06 листопада 2026, 11:45

Через кордон з Угорщиною намагалися провезти електронні сигарети на 1,3 млн гривень

06 листопада 2026, 11:45
Читайте также на русском языке
Фото: Держмитслужба
Читайте также
на русском языке

На Закарпатті митники викрили незаконне ввезення великої партії електронних сигарет

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держмитслужбу.

Порушення виявили на митному посту "Астей" під час перевірки мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter. Водій обрав для перетину кордону "зелений коридор", заявивши таким чином про відсутність товарів, які підлягають обов'язковому декларуванню.

Однак під час огляду автомобіля митники знайшли в багажному відсіку 261 коробку з електронними сигаретами китайського виробництва марок Elf King DC5000 та Myde Plus – 2610 штук орієнтовною вартістю 1,3 млн гривень.

На 21-річного водія склали протокол про порушення митних правил за ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України.

Крім того, митниця планує передати матеріали до Бюро економічної безпеки через ознаки кримінального правопорушення за ст. 204 КК України.

Нагадаємо, раніше на Львівщині митники затримали партію рідин для електронних сигарет на 600 тис. грн.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Закарпаття митниця сигарети контрабанда митники
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
Сили оборони уразили два склади боєприпасів окупантів на Запоріжжі
06 листопада 2026, 12:30
В Одесі військовий у СЗЧ погрожував поліцейським гранатою
06 листопада 2026, 12:26
У Хмельницькому підприємець пропонував переправити чоловіка до Молдови за $20 тисяч
06 листопада 2026, 12:11
Трощив телефони молотком і погрожував розстріляти НАБУ: деталі затримання генерала СБУ
06 листопада 2026, 12:04
Смертельна ДТП на Київщині: під колесами авто загинув чоловік
06 листопада 2026, 11:56
Росіяни знову атакували енергооб'єкти ДТЕК на Дніпропетровщині: виникла пожежа
06 листопада 2026, 11:32
У Києві п'яний водій погрожував дівчині та стріляв із пістолета
06 листопада 2026, 11:19
Зеленський заговорив про проведення онлайн-виборів в Україні
06 листопада 2026, 11:15
Кількість загиблих внаслідок авіаудару по Комишувасі зросла до 53
06 листопада 2026, 10:58
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі публікації »
Валерій Пекар
Віталій Шабунін
Віталій Портніков
Всі блоги »