Фото: Держмитслужба

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держмитслужбу.

Порушення виявили на митному посту "Астей" під час перевірки мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter. Водій обрав для перетину кордону "зелений коридор", заявивши таким чином про відсутність товарів, які підлягають обов'язковому декларуванню.

Однак під час огляду автомобіля митники знайшли в багажному відсіку 261 коробку з електронними сигаретами китайського виробництва марок Elf King DC5000 та Myde Plus – 2610 штук орієнтовною вартістю 1,3 млн гривень.

На 21-річного водія склали протокол про порушення митних правил за ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України.

Крім того, митниця планує передати матеріали до Бюро економічної безпеки через ознаки кримінального правопорушення за ст. 204 КК України.

Нагадаємо, раніше на Львівщині митники затримали партію рідин для електронних сигарет на 600 тис. грн.