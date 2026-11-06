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У Хмельницькому правоохоронці затримали підприємця, який організував схему незаконного переправлення військовозобов'язаних за кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Чоловік пропонував клієнтам на вибір кілька сусідніх країн, до яких міг організувати незаконний перетин кордону. Вартість послуг залежала від напрямку та різнилася на кілька тисяч доларів.

Одному з чоловіків 59-річний підприємець пообіцяв організувати переправлення до Молдови за 20 тисяч доларів.

Фігуранта затримали під час отримання коштів.

Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

Чоловікові загрожує від семи до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. На час розслідування суд взяв його під варту.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині судитимуть жінку, яка за $10 тисяч обіцяла переправити чоловіка до Угорщини. Їй загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі.