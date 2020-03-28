Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації не ухвалював рішення щодо обмеження в’їзду до Києва

Фото: КМДА

Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації не ухвалював рішення щодо обмеження в’їзду до Києва

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник Київського міського голови, секретар Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко, пише RegioNews.

"В’їзд до Києва легковим транспортом не обмежено. Станом на сьогодні діє обмеження для в’їзду автобусів міжміського та міжобласного сполучення. Діє воно з 17 березня. У разі погіршення епідеміологічної ситуації – ухвалюватимуть інші рішення", – повідомив Володимир Бондаренко.

Він додав, що термометрія на в’їздах буде здійснюватися поки вибірково, у разі погіршення ситуації – буде обов’язковою.

"Блок-пости на в’їздах у Київ працюють вже тиждень. На них чергує поліція та муніципальна варта. Усі обмеження, встановлені для міста Києва синхронізовані із рішеннями Кабінету Міністрів України. Тобто: в’їзди і виїзди зі столиці не закриті, а контролюються", – наголосив Володимир Бондаренко.

Друзі! Про в’їзд до Києва і рішення штабу про ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації. 1. В’їзд до Києва легковим... Опубліковано Володимиром Бондаренком Субота, 28 березня 2020 р.

За даними офіційної статистики МОЗ на ранок 28 березня зареєстровано 311 випадків COVID-19.

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