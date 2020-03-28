Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации не принимал решения об ограничении въезда в Киев

Фото: КГГА

Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации не принимал решения об ограничении въезда в Киев

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник Киевского городского головы, секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко, пишет RegioNews.

"Въезд в Киев легковым транспортом не ограничено. На сегодня действует ограничение для въезда автобусов междугородного и межобластного сообщения. Действует оно с 17 марта. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации - принимать другие решения ", - сообщил Владимир Бондаренко.

Он добавил, что термометрия на въездах будет осуществляться пока выборочно, в случае ухудшения ситуации - обязательно.

"Блок-посты на въездах в Киев работают уже неделю. На них дежурит полиция и муниципальная охрана. Все ограничения, установленные для города Киева синхронизированы с решениями Кабинета Министров Украины. То есть: въезды и выезды из столицы не закрыты, а контролируются ", - подчеркнул Владимир Бондаренко.

Друзі! Про в’їзд до Києва і рішення штабу про ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації. 1. В’їзд до Києва легковим... Опубліковано Володимиром Бондаренком Субота, 28 березня 2020 р.

По данным официальной статистики Минздрава на утро 28 марта зарегистрировано 311 случаев COVID-19.

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