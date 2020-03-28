У статистиці МОЗ на ранок 28 березня відсутні 12 нових випадків коронавірусу на Буковині

За даними офіційної статистики МОЗ на ранок 28 березня зареєстровано 311 випадків COVID-19, зокрема в Чернівецькій області – 47. Натомість Чернівецька ОДА ще вчора увечері оприлюднила інформацію про 59 випадків захворювання (+12 за добу)

За даними офіційної статистики МОЗ на ранок 28 березня зареєстровано 311 випадків COVID-19, зокрема в Чернівецькій області – 47. Натомість Чернівецька ОДА ще вчора увечері оприлюднила інформацію про 59 випадків захворювання (+12 за добу)

Про це пише RegioNews. За даними ЦГЗ, станом на 10:00 28 березня в Україні 311 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 8 летальних, 5 пацієнтів одужало (4 дорослих, 1 дитина). За добу було зафіксовано 93 нові випадки. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 16 випадків;

Волинська область — 2 випадки;

Дніпропетровська область — 7 випадків;

Донецька область — 2 випадки;

Житомирська область — 4 (1 летальний) випадки;

Закарпатська область — 1 випадок;

Запорізька область — 10 випадків;

Івано-Франківська область — 28 (3 летальних) випадків;

м. Київ — 74 випадки;

Київська область — 41 випадок;

Львівська область — 5 випадків;

Луганська область — 2 випадки;

Миколаївська область — 1 випадок;

Одеська область — 6 випадків;

Полтавська область — 1 випадок;

Рівненська область — 9 випадків (1 летальний);

Сумська область — 5 випадків (1 летальний);

Тернопільська область — 43 випадки (1 летальний);

Харківська область — 1 випадок;

Херсонська область — 1 випадок;

Хмельницька область — 1 випадок

Чернівецька область — 47 (1 летальний, 5 одужання) випадків;

Черкаська область — 3 випадки;

Чернігівська область — 1 випадок. Як ми вже повідомляли раніше, губернатор Буковини Сергій Осачук та офіційний сайт Чернівецької ОДА напередодні, 27 березня, оприлюднили інформацію про 12 нових випадків коронавірусу на Буковині. Таким чином, загальна кількість хворих на Буковині становить 59, а не 47 випадків. Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється) Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється)

.