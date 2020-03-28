У статистиці МОЗ на ранок 28 березня відсутні 12 нових випадків коронавірусу на Буковині
Про це пише RegioNews.
За даними ЦГЗ, станом на 10:00 28 березня в Україні 311 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 8 летальних, 5 пацієнтів одужало (4 дорослих, 1 дитина). За добу було зафіксовано 93 нові випадки.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 16 випадків;
Волинська область — 2 випадки;
Дніпропетровська область — 7 випадків;
Донецька область — 2 випадки;
Житомирська область — 4 (1 летальний) випадки;
Закарпатська область — 1 випадок;
Запорізька область — 10 випадків;
Івано-Франківська область — 28 (3 летальних) випадків;
м. Київ — 74 випадки;
Київська область — 41 випадок;
Львівська область — 5 випадків;
Луганська область — 2 випадки;
Миколаївська область — 1 випадок;
Одеська область — 6 випадків;
Полтавська область — 1 випадок;
Рівненська область — 9 випадків (1 летальний);
Сумська область — 5 випадків (1 летальний);
Тернопільська область — 43 випадки (1 летальний);
Харківська область — 1 випадок;
Херсонська область — 1 випадок;
Хмельницька область — 1 випадок
Чернівецька область — 47 (1 летальний, 5 одужання) випадків;
Черкаська область — 3 випадки;
Чернігівська область — 1 випадок.
Як ми вже повідомляли раніше, губернатор Буковини Сергій Осачук та офіційний сайт Чернівецької ОДА напередодні, 27 березня, оприлюднили інформацію про 12 нових випадків коронавірусу на Буковині.
Таким чином, загальна кількість хворих на Буковині становить 59, а не 47 випадків.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 13:37 28 березня Фігурантів першої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" етапували в російські колонії
- 13:12 28 березня Сергія Наєва призначили командувачем Об'єднаних сил ЗСУ
- 13:00 28 березня Нардепка Ганна Скороход захворіла СOVID-19
- 12:36 28 березня "Закритий кордон" можна перетнути пішки або автівкою
- 12:18 28 березня На Тернопільщині на коронавірус захворів 21 медик
- 12:01 28 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:01 28 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 10:14 21 березня Ярославський вирішив дати заробити братові на продажі медобладнання - голова Харківської ОДА Кучер
- 12:00 22 березня Коронавірус у Європі: репортаж із Мадрида
- 11:53 28 березня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 10:12 27 березня Дружина в.о. міністра енергетики працює на Ахметова і отримує більше мільйона гривень зарплати
- 20:01 22 березня Як Андрій Герус за російські гроші бореться проти своєї країни