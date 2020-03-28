"Закритий кордон" можна перетнути пішки або автівкою
Про це пише RegioNews з посиланням на УП.
Як повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, на даний час люди можуть перетнути кордон автівками, а також, якщо прибувають до кордону в пішому порядку (забезпечено їх перевезення автобусами).
"На даний черг немає. Автобуси продовжують курсувати за тими людьми, які продовжують прибувати (вже не в такій кількості) в пішому порядку".
Демченко повідомив, що після введення обмежень на державному кордоні ті рейси, які вилетіли до 00.00 28 березня, аби повернути українців, будуть прийняті в подальшому для оформлення в Україну.
Також у неділю зранку очікується повернення поїзда з громадянами України з Росії.
За словами речника ДПСУ, минулої доби кордон перетнуло майже в 4 рази більше українців без транспортних засобів, ніж за попередню добу. Тож фіксувалися скупчення українців у пунктах пропуску з суміжними країнами.
О 17 годині Україна пішла на безпрецедентний крок, погодивши його з польською стороною, і поряд із пунктом пропуску Корчова (з українського боку — Краківець) відкрила піший перехід. До 00.00 годин 28 березня таким чином було оформлено майже 2400 осіб.
За даними Державної прикордонної служби, до України у п'ятницю прибуло 37,3 тисячі громадян, що майже удвічі більше, ніж попереднього дня.
Нагадаємо, в соцмережах повідомляли, публікуючи фото і відео, що на польсько-українському кордоні вчора утворилася величезна черга з бажаючих повернутися в Україну. Люди в чергах без масок і не дотримуються необхідної дистанції.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про закриття державного кордону до кінця п'ятниці, 27 березня. Глава держави нагадав, що два тижні тому він закликав громадян терміново повернутися в Україну.
МЗС повідомив, що в Україну за сприяння дипломатичних установ повернулися 109 тисяч 448 українців після закриття кордонів через пандемію коронавірусу.
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