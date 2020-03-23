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23 березня 2020, 14:35 17

В аеропорту "Бориспіль" працює два термінали на приліт і на виліт

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23 березня 2020, 14:35 17
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В Міжнародному аеропорту "Бориспіль" станом на понеділок, 23 березня в штатному режимі працює два термінали: F на виліт і В - на приліт
Фото: flickr
В Міжнародному аеропорту "Бориспіль" станом на понеділок, 23 березня в штатному режимі працює два термінали: F на виліт і В - на приліт

Про це в Facebook.повідомляє адміністрація аеропорту, передає RegioNews.

"В аеропорту тихо. Біля терміналу D – літаки, що відправлені у відпустку. Термінал F працює на виліт, а термінал В - на приліт", - повідомили в аеропорту.

Зазначається, що працівники летовища - у захисних масках, пасажири здебільшого теж.

Раніше повідомлялося, що з 18 березня Міжнародний аеропорт "Бориспіль" закрив основний термінал D в рамках заходів із запобігання поширенню коронавірусу.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець заявив, що в Україні потрібно запровадити надзвичайний стан. Також таку ідею підтримує глава МВС Арсен Аваков.

Станом на 22 березня в Україні зафіксовано 73 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них три летальні, один пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу виявлено 26 нових випадків.

Кабмін започатковує створення стабілізаційного фонду, який допоможе подолати наслідки пандемії коронавірусу.


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