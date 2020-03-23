В аеропорту "Бориспіль" працює два термінали на приліт і на виліт

В Міжнародному аеропорту "Бориспіль" станом на понеділок, 23 березня в штатному режимі працює два термінали: F на виліт і В - на приліт

Фото: flickr

В Міжнародному аеропорту "Бориспіль" станом на понеділок, 23 березня в штатному режимі працює два термінали: F на виліт і В - на приліт

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