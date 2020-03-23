В аэропорту "Борисполь" работает два терминала на прилет и на вылет
Об этом в Facebook.повидомляе администрация аэропорта, передает RegioNews.
"В аэропорту тихо. У терминала D - самолеты, отправленные в отпуск. Терминал F работает на вылет, а терминал В - на прилет", - сообщили в аэропорту.
Отмечается, что работники аэропорта - в защитных масках, пассажиры в основном тоже.
Ранее сообщалось, что с 18 марта Международный аэропорт "Борисполь" закрыл основной терминал D в рамках мероприятий по предотвращению распространения коронавируса.
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Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что в Украине нужно ввести чрезвычайное положение. Также такую идею поддерживает глава МВД Арсен Аваков.
По состоянию на 22 марта в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них три летальных, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки выявлено 26 новых случаев.
Кабмин начинает создание стабилизационного фонда, который поможет преодолеть последствия пандемии коронавируса.
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