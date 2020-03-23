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23 марта 2020, 14:35 15

В аэропорту "Борисполь" работает два терминала на прилет и на вылет

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23 марта 2020, 14:35 15
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В Международном аэропорту "Борисполь" по состоянию на понедельник, 23 марта в штатном режиме работает два терминала: F на вылет и В - на прилет
Фото: flickr
В Международном аэропорту "Борисполь" по состоянию на понедельник, 23 марта в штатном режиме работает два терминала: F на вылет и В - на прилет

Об этом в Facebook.повидомляе администрация аэропорта, передает RegioNews.

"В аэропорту тихо. У терминала D - самолеты, отправленные в отпуск. Терминал F работает на вылет, а терминал В - на прилет", - сообщили в аэропорту.

Отмечается, что работники аэропорта - в защитных масках, пассажиры в основном тоже.

Ранее сообщалось, что с 18 марта Международный аэропорт "Борисполь" закрыл основной терминал D в рамках мероприятий по предотвращению распространения коронавируса.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что в Украине нужно ввести чрезвычайное положение. Также такую идею поддерживает глава МВД Арсен Аваков.

По состоянию на 22 марта в Украине зафиксировано 73 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них три летальных, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки выявлено 26 новых случаев.

Кабмин начинает создание стабилизационного фонда, который поможет преодолеть последствия пандемии коронавируса.


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