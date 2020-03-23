В аэропорту "Борисполь" работает два терминала на прилет и на вылет

В Международном аэропорту "Борисполь" по состоянию на понедельник, 23 марта в штатном режиме работает два терминала: F на вылет и В - на прилет

Фото: flickr

В Международном аэропорту "Борисполь" по состоянию на понедельник, 23 марта в штатном режиме работает два терминала: F на вылет и В - на прилет

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