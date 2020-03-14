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14 березня 2020, 12:47 94

Київ: колона патріотів рухається в сторону урядового кварталу

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14 березня 2020, 12:47 94
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У День українського добровольця патріоти вийшли на Марш, щоб висловити вимоги щодо ситуації в країні
Фото, відео: Юрій Гончаренко
У День українського добровольця патріоти вийшли на Марш, щоб висловити вимоги щодо ситуації в країні

Про це інформує RegioNews із посиланням на сторінку співзасновника Національно-консервативного Руху Юрія Гончаренко у Facebook.

"Формуються колони для походу на урядовий квартал. Це Марш патріотів до Дня добровольців. Михайлівська площа", - повідомляє активіст.

14 березня – офіційний День українського добровольця. Сьогодні українські добровольці вийшли на Марш патріотів, щоб висловити вимоги щодо виборів в ОРДЛО, соціальних гарантій, та загалом про ситуацію в країні.

Формуються колони для походу на урядовий квартал. Це Марш патріотів до Дня добровольців .Михайлівськаплоща.

Опубліковано Юрієм Гончаренком Субота, 14 березня 2020 р.

Нагадаємо, на Закарпатті Нацкорпус вимагає відкрити справу на Сивохо за статтею "державна зрада". Активісти вимагають звільнити ветеранів та припинити переслідування патріотів.

Ветерани АТО зірвали презентацію "платформи примирення" Сівохо. Після короткої презентації платформи присутні молоді люди стали звинувачувати Сівохо в продажності Росії і вигнали його з залу, тим самим зірвали спілкування замсека РНБО з журналістами.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження і затримала 15 учасників сутичок, що відбулися 12 березня під час презентації Національної платформи примирення і єдності.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов назвав неприпустимими дії ветеранів АТО, які зірвали презентацію "Національної платформи примирення та єдності" його радника Сергія Сівохо.


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