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Ветерани АТО зірвали презентацію "платформи примирення" Сівохо
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12 березня 2020, 15:02

Це неприпустимо: секретар РНБО відреагував на зрив презентації Сівохо

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12 березня 2020, 15:02
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Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов назвав неприпустимими дії ветеранів АТО, які зірвали презентацію "Національної платформи примирення та єдності" його радника Сергія Сівохо
Фото: facebook/danilov.oleksiy
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов назвав неприпустимими дії ветеранів АТО, які зірвали презентацію "Національної платформи примирення та єдності" його радника Сергія Сівохо

Як передає RegioNews, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Застосування фізичної сили, образи починаються там, де закінчуються аргументи. Це те, що сьогодні трапилось з Сергієм Сівохою під час проведення його заходу. Подібні дії є неприпустимими", - йдеться у повідомленні.

Також Данілов нагадав, що Сівохо є одним з його 11 позаштатних радників на громадських засадах, і ніколи не був уповноважений офіційно представляти позицію РНБО України з будь яких питань – чи то ситуації на тимчасово окупованих територіях, чи то питань реінтеграції, пенсій, соціальних виплат чи будь-яких інших.

Водночас секретар наголосив, що кожен із його радників має свою власну позицію. І тому вважає абсолютно робочою ситуацію, коли позиція позаштатних радників або суттєво відрізняється від його власної позиції, або кардинально з нею розходиться, що трапляється постійно, але ці розбіжності не припиняють дискусію.

Нагадаємо, 12 березня близько 11:30 під час презентації Національної платформи примирення і єдності у Печерському районі столиці група осіб влаштувала бійку, під час якої штовхнули радника секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергія Сівоху.

Поліція розпочала кримінальне провадження і затримала 15 учасників сутичок.


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