Усе було в крові: у столичному ресторані сталася НП

У Києві в ресторані "Мушля" з одним із відвідувачів сталася надзвичайна подія: на обличчя людині впали скляні келихи

Фото: Pixabay

У Києві в ресторані "Мушля" з одним із відвідувачів сталася надзвичайна подія: на обличчя людині впали скляні келихи

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на Facebook-сторінку "Київ Оперативний”.

В ресторані "Мушля”, що знаходиться в центрі Києва, кілька скляних келихів впали з полиці чоловікові на голову.

"Глибока рана на лобі і поріз на руці, калюжа крові. Зверху навіть ніхто не спустився, а персонал навіть серветку не дав", – кажуть свідки. На місце викликали поліцію і швидку допомогу.

Тим часом, як інформували RegioNews раніше, у київському індійському ресторані "Сутра" 1 березня зустрілися прем'єр-міністр Олексій Гончарук та глава Офісу президента Андрій Єрмак.