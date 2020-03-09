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09 березня 2020, 13:43 42

Усе було в крові: у столичному ресторані сталася НП

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09 березня 2020, 13:43 42
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У Києві в ресторані "Мушля" з одним із відвідувачів сталася надзвичайна подія: на обличчя людині впали скляні келихи
Фото: Pixabay
У Києві в ресторані "Мушля" з одним із відвідувачів сталася надзвичайна подія: на обличчя людині впали скляні келихи

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на Facebook-сторінку "Київ Оперативний”.

В ресторані "Мушля”, що знаходиться в центрі Києва, кілька скляних келихів впали з полиці чоловікові на голову.

"Глибока рана на лобі і поріз на руці, калюжа крові. Зверху навіть ніхто не спустився, а персонал навіть серветку не дав", – кажуть свідки. На місце викликали поліцію і швидку допомогу.

Тим часом, як інформували RegioNews раніше, у київському індійському ресторані "Сутра" 1 березня зустрілися прем'єр-міністр Олексій Гончарук та глава Офісу президента Андрій Єрмак.


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