Усе було в крові: у столичному ресторані сталася НП
У Києві в ресторані "Мушля" з одним із відвідувачів сталася надзвичайна подія: на обличчя людині впали скляні келихи
У Києві в ресторані "Мушля" з одним із відвідувачів сталася надзвичайна подія: на обличчя людині впали скляні келихи
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на Facebook-сторінку "Київ Оперативний”.
В ресторані "Мушля”, що знаходиться в центрі Києва, кілька скляних келихів впали з полиці чоловікові на голову.
"Глибока рана на лобі і поріз на руці, калюжа крові. Зверху навіть ніхто не спустився, а персонал навіть серветку не дав", – кажуть свідки. На місце викликали поліцію і швидку допомогу.
Тим часом, як інформували RegioNews раніше, у київському індійському ресторані "Сутра" 1 березня зустрілися прем'єр-міністр Олексій Гончарук та глава Офісу президента Андрій Єрмак.
У Маріїнському парку Києва знайшли людські рештки
07 березня 2020, 12:01
Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
02 березня 2020, 12:15Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
09 березня 2020, 12:42Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
07 березня 2020, 18:02Стрілянина на Львівщині: подробиці жорстокого вбивства дівчини
02 березня 2020, 17:48В Україні офіційно підтверджений перший випадок коронавірусу
03 березня 2020, 11:33Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
08 березня 2020, 15:50
- 16:27 09 березня Дівчата для депутатів: у Херсонській ОДА відверто відсвяткували 8 березня (відео)
- 16:09 09 березня У кривавій аварії на Житомирщині загинуло немовля
- 15:52 09 березня На Донбасі активізувалися окупанти: що відомо
- 14:43 09 березня Зараженого коронавірусом чоловіка Росія намагається вивезти на Донбас
- 14:07 09 березня Рідні загиблих у катастрофі MH17 вимагають компенсації у бойовиків
- 13:43 09 березня Усе було в крові: у столичному ресторані сталася НП
- 12:15 02 березня Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
- 12:42 09 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 18:02 07 березня Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
- 17:48 02 березня Стрілянина на Львівщині: подробиці жорстокого вбивства дівчини
- 11:33 03 березня В Україні офіційно підтверджений перший випадок коронавірусу
- 15:50 08 березня Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
Всі блоги »
Горіти тобі в штабі. Чи отримає скандальний нардеп Іванісов своїх депутатів на Рівненщині
06 березня 2020, 11:42
Зеленський на Полтавщині обіймався з евакуйованими і спілкувався з бізнесменами
05 березня 2020, 20:09
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Кучер Олексій Володимирович
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро Анатолійович
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації