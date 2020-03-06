Мер Кропивницького зустрівся з родинами загиблих на Донбасі бійців

6 березня очільник Кропивницького Андрій Райкович зустрівся з родинами загиблих у зоні бойових дій на Донбасі бійців

Фото6 Кропивницька міська рада

6 березня очільник Кропивницького Андрій Райкович зустрівся з родинами загиблих у зоні бойових дій на Донбасі бійців

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на CBN.

Зустріч провели з нагоди березневого жіночого свята. Разом із Райковичем рідних загиблих і зниклих безвісти бійців привітав секретар міськради Андрій Табалов.

"Бажаю, щоб у вашому житті було все якнайкраще, аби збувалися всі мрії і в житті було щастя, радість, а в душі – весна. Хай цей рік буде щасливим для вас, для нас, а найголовніше, щоб закінчилася війна, адже це наша найбільша мрія”, – сказав Андрій Райкович.

Також під час зустрічі представниця громадської організації "Єдина родина Кропивниччини” Олена Степанок вручила шести донькам загиблих військових іменні кулони "Батьківське серце”.

Як інформували RegioNews раніше, у Кіровоградському обласному госпіталі ветеранів війни вперше відбудеться форум "Компас ветерана”, який підготувала Кіровоградська обласна організація Української спілки ветеранів Афганістану.