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06 березня 2020, 12:08

Мер Кропивницького зустрівся з родинами загиблих на Донбасі бійців

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06 березня 2020, 12:08
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6 березня очільник Кропивницького Андрій Райкович зустрівся з родинами загиблих у зоні бойових дій на Донбасі бійців
Фото6 Кропивницька міська рада
6 березня очільник Кропивницького Андрій Райкович зустрівся з родинами загиблих у зоні бойових дій на Донбасі бійців

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на CBN.

Зустріч провели з нагоди березневого жіночого свята. Разом із Райковичем рідних загиблих і зниклих безвісти бійців привітав секретар міськради Андрій Табалов.

"Бажаю, щоб у вашому житті було все якнайкраще, аби збувалися всі мрії і в житті було щастя, радість, а в душі – весна. Хай цей рік буде щасливим для вас, для нас, а найголовніше, щоб закінчилася війна, адже це наша найбільша мрія”, – сказав Андрій Райкович.

Також під час зустрічі представниця громадської організації "Єдина родина Кропивниччини” Олена Степанок вручила шести донькам загиблих військових іменні кулони "Батьківське серце”.

Як інформували RegioNews раніше, у Кіровоградському обласному госпіталі ветеранів війни вперше відбудеться форум "Компас ветерана”, який підготувала Кіровоградська обласна організація Української спілки ветеранів Афганістану.


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