Киев: колонна патриотов движется в сторону правительственного квартала

В День украинского добровольца патриоты вышли на Марш, чтобы высказать требования относительно ситуации в стране

Фото, видео: Юрий Гончаренко

В День украинского добровольца патриоты вышли на Марш, чтобы высказать требования относительно ситуации в стране

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу соучредителя Национально-консервативного Движения Юрия Гончаренко в Facebook.

"Формируются колонны для похода в правительственный квартал. Это Марш патриотов ко Дню добровольцев. Михайловская площадь", - сообщает активист.

14 марта – официальный День украинского добровольца. Сегодня украинские добровольцы вышли на Марш патриотов, чтобы высказать требования относительно выборов в ОРДЛО, социальных гарантий, и в целом о ситуации в стране.

Формируются колонны для похода в правительственный квартал. Это Марш патриотов к Дню добровольцев .Михайлівськаплоща. Опубликовано Юрием Гончаренко Суббота, 14 марта 2020 г.

Напомним, на Закарпатье Нацкорпус требует открыть дело на Сивохо по статье "государственная измена". Активисты требуют освободить ветеранов и прекратить преследования патриотов.

Ветераны АТО сорвали презентацию "платформы примирения" Сивохо. После короткой презентации платформы присутствующие молодые люди стали обвинять Сивохо в продажности России и выгнали его из зала, тем самым сорвали общение замсека СНБО с журналистами.

Полиция Киева начала уголовное производство и задержали 15 участников столкновений, произошедших 12 марта во время презентации Национальной платформы примирения и единства.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал недопустимыми действия ветеранов АТО, яки сорвали презентацию "Национальной платформы примирения и единства" его советника Сергея Сивохо.