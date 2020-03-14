Киев: колонна патриотов движется в сторону правительственного квартала
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу соучредителя Национально-консервативного Движения Юрия Гончаренко в Facebook.
"Формируются колонны для похода в правительственный квартал. Это Марш патриотов ко Дню добровольцев. Михайловская площадь", - сообщает активист.
14 марта – официальный День украинского добровольца. Сегодня украинские добровольцы вышли на Марш патриотов, чтобы высказать требования относительно выборов в ОРДЛО, социальных гарантий, и в целом о ситуации в стране.
Формируются колонны для похода в правительственный квартал. Это Марш патриотов к Дню добровольцев .Михайлівськаплоща.Опубликовано Юрием Гончаренко Суббота, 14 марта 2020 г.
Напомним, на Закарпатье Нацкорпус требует открыть дело на Сивохо по статье "государственная измена". Активисты требуют освободить ветеранов и прекратить преследования патриотов.
Ветераны АТО сорвали презентацию "платформы примирения" Сивохо. После короткой презентации платформы присутствующие молодые люди стали обвинять Сивохо в продажности России и выгнали его из зала, тем самым сорвали общение замсека СНБО с журналистами.
Полиция Киева начала уголовное производство и задержали 15 участников столкновений, произошедших 12 марта во время презентации Национальной платформы примирения и единства.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов назвал недопустимыми действия ветеранов АТО, яки сорвали презентацию "Национальной платформы примирения и единства" его советника Сергея Сивохо.
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