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12 березня 2020, 13:39 31

Напад на Сівохо: поліція затримала 15 осіб

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12 березня 2020, 13:39 31
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Поліція Києва розпочала кримінальне провадження і затримала 15 учасників сутичок, що відбулися 12 березня під час презентації Національної платформи примирення і єдності
Поліція Києва розпочала кримінальне провадження і затримала 15 учасників сутичок, що відбулися 12 березня під час презентації Національної платформи примирення і єдності

Про це повідомили RegioNews у поліції Києва.

"Після вчинення правопорушення молодики намагалися втекти, однак 15 активних учасників доставили до печерського управління поліції для встановлення анкетних даних та надання пояснень", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, дії правопорушників кваліфікують як хуліганство, вчинене групою осіб. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк чотирьох років.

Поліцейські продовжують пошуки всіх учасників інциденту. На місці події працює слідчо-оперативна група.

Напомним, 12 березня близько 11:30 під час презентації Національної платформи примирення і єдності у Печерському районі столиці група осіб влаштувала бійку, під час якої штовхнули радника секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергія Сівоху.

Презентація платформи повинна була відбутися ще 19 лютого, але перед цим проросійські бойовики напали на позиції українських захисників під Золотим, намагаючись прорвати оборону. Тоді презентацію вирішили перенести.

ДОВІДКА: Платформа створена в рамках виконання гуманітарного плану реінтеграції окупованих територій Донбасу. Така ініціатива повинна допомогти "людям по обидва боки конфлікту слухати і чути".


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