Ветерани АТО зірвали презентацію "платформи примирення" Сівохо

У четвер, 12 березня, відбулася презентація національної платформи примирення і єдності, яку підготував заступник секретаря РНБО Сергій Сівохо

У четвер, 12 березня, відбулася презентація національної платформи примирення і єдності, яку підготував заступник секретаря РНБО Сергій Сівохо

Як передає RegioNews, про презентацію платформи в КВЦ "Парковий" повідомив сам Сивохо на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, на презентації були присутні більше 40 представників ЗМІ, члени громадських організацій та міжнародної спільноти, представники Офісу президента і нового МінТОТ, релігійних конфесій та профільних робочих груп.

"Сьогодні ми робимо перші кроки до миру. Починаємо шлях, на який за 6 років ніхто не наважився вийти. Шлях до миру через діалог", - додав Сівохо, але не уточнив, з ким саме на окупованому Донбасі він має намір вести діалог.

"Це не організація, це не фонд. Це центр, який об'єднує державні і громадські ініціативи", - сказав Сивохо.

За його словами, платформа називається національною, оскільки в Україні багато проблем. Серед них він назвав "Бурштинову республіку на Волині, Гранітну республіку в Житомирській області, проблеми на Закарпатті". Але саме на Донбасі йде війна, додав Сівохо.

Після короткої презентації платформи присутні молоді люди стали звинувачувати Сівохо в продажності Росії і вигнали його з залу, тим самим зірвали спілкування замсека РНБО з журналістами.

"Я 20 хвилин слухав про "внутрішній конфлікт", про те, що треба там щось врегулювати. Ви не говорите, що на нас напала Росія. Ви не кажіть, що йде війна...", - заявив один з ветеранів.

На одну із реплік Сівохо заявив, що до переговорів не притягатимуть тих, хто стріляє. На зауваження, як влада буде з'ясовувати, чи були жителі ОРДЛО залучені в незаконні бойові формування, той не відповів.

В результаті словесний конфлікт перетворився на бійку і Сівохо витіснили із залу. У коридорі ветерани його штовхали, в результаті чого Сівохо впав..

Крім того, в залі звучали фрази: "Ні російським окупантам", "Сівохо - сепар", "Ми на війні воюємо не для того, щоб ти тут російським продавав".

Нагадаємо, презентація платформи повинна була відбутися ще 19 лютого, але перед цим проросійські бойовики напали на позиції українських захисників під Золотим, намагаючись прорвати оборону. Тоді презентацію вирішили перенести.

ДОВІДКА: Платформа створена в рамках виконання гуманітарного плану реінтеграції окупованих територій Донбасу. Така ініціатива повинна допомогти "людям по обидва боки конфлікту слухати і чути".